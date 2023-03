Frédéric Levacher, PDG de Quick : «800 emplois locaux en CDI seront créés en 2023 dans toute la France»

Présente dans toute la France avec 117 restaurants, l’enseigne belge de fast-food Quick entend doubler son parc hexagonal d’ici à 2026. Le PDG de l’entreprise, Frédéric Levacher, détaille à CNEWS les nouvelles ambitions de la marque.

Un renouveau. Fragilisée depuis la pandémie de Covid-19 et les multiplies confinements qui ont poussé les Français à commander en masse leurs repas, la restauration rapide a depuis rapidement retrouvé son niveau d’avant-crise.

Néanmoins, depuis plusieurs semaines, les enseignes de fast-food se sont lancées dans une guerre sans précédent dans l’Hexagone. Entre «goût de la reconquête» et «envie de séduction», la concurrence est ainsi devenue de plus en plus rude, notamment avec l’annonce de l’arrivée de l'américain Wendy’s, le géant mondial connu pour ses steaks carrés.

Un peu plus d’un an après son rachat par HIG Capital au groupe Bertrand, l’enseigne belge Quick entend de son côté plus que jamais se démarquer et s'imposer sur la scène de la restauration rapide en 2023. Frédéric Levacher, PDG de l’enseigne, a ainsi expliqué à CNEWS les nouvelles ambitions du groupe et les nouveautés qui attendent les consommateurs français ces prochains mois.

Quelles sont les nouvelles ambitions de l’enseigne Quick en 2023 ?

L’ambition pour 2023 est de revenir en force sur l’ensemble de l'Hexagone, en s’appuyant sur une notoriété parmi les plus élevées du marché et un lien toujours très fort avec les Français.

Dès cette année, nous prévoyons un rythme d’une vingtaine d’ouvertures annuelles, avec pour objectif de doubler d’ici à 2026 le parc de restaurants. Ce plan sera soutenu par la création, en 2023, de 800 emplois locaux en CDI, dans toute la France.

La perception de Quick est très positive en France, la population ayant un attachement très profond à la marque. Quick a d’ailleurs lancé en février sa nouvelle signature de marque «Le Goût de se retrouver» qui souligne 3 dimensions essentielles pour l’enseigne : le goût (caractéristique historique de Quick), la création de lien et le retour de Quick dans le quotidien des Français.

Cette nouvelle signature est portée en TV par les humoristes Eric et Ramzy, des ambassadeurs de choix qui, vingt-cinq ans après leur première collaboration reviennent dans la famille Quick et se retrouvent pour le meilleur… et pour le goût !

Pourquoi Quick a attendu 2023 pour marquer son retour ?

Quick est une marque patrimoniale née en Belgique, qui s’est développée en France pendant quarante ans. Pionnier européen de la restauration rapide, Quick a su développer pendant cette période un lien très fort avec les Français, du fait de son ADN authentique et convivial et le goût de ses produits aux saveurs inimitables.

Elle a été rachetée par le Groupe Bertrand en 2015 pour transformer les Quick en Burger King. À l’issue de ce rachat, une centaine de restaurants restait alors sous la marque Quick. Fin 2021, Quick a été revendue à un fonds d’investissement, H.I.G. Capital avec l’ambition de relancer la marque en France.

C’est ainsi que nous travaillons au retour de Quick dans l’Hexagone depuis 1 an, avec des résultats d’ores et déjà concluants : 345 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, une croissance à périmètre comparable de 25%, 9 ouvertures, plus de 50 millions de clients… Le retour de Quick était attendu par les Français, et nous avons l’intention de continuer sur cette lancée.

Au total, combien de restaurants peut-on compter dans l’Hexagone ?

A ce jour, il y a 117 restaurants Quick dans l’Hexagone et nous prévoyons une vingtaine d’ouvertures cette année.

Doit-on s’attendre à de nouveaux burgers spéciaux ?

Bien sûr, nous prévoyons plusieurs innovations produits cette année, notamment une gamme de burgers gourmets, les RemarQuables, en collaboration avec le Chef Norbert Tarayre.

D’autres nouveautés sont prévues mais nous ne pouvons vous en dire plus pour le moment ! En ce moment, nous proposons la «Giant Family» avec 4 burgers, le mythique Giant, Junior Giant, Giant Max et Méga Giant.

Chez Quick, nous sommes en recherche permanente de nouveautés pour répondre au mieux aux attentes des Français, en proposant des recettes diverses et variées car nous souhaitons que tout le monde puisse venir manger chez Quick.

McDonald's, Burger King, Popeyes et maintenant Wendy's... Comment comptez-vous faire la différence avec cette concurrence ?

Quick va continuer à s'appuyer sur son lien historique avec les Français, sa forte notoriété et bien sûr le goût incomparable de ses produits.

L’Association Zero Waste a pointé du doigt certaines enseignes de fast-food, dont Quick, qui continuent à utiliser de la vaisselle jetable pour la restauration sur place, que répondez-vous à cela ?

Nous sommes conscients de l’importance et des enjeux de la réglementation qui impose l’utilisation de vaisselle réutilisable dans les points de restauration. Comme la plupart des enseignes de restauration rapide, nous sommes en cours de déploiement de ce dispositif dans l’ensemble de nos restaurants.