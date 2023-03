Voici les 5 erreurs à éviter quand on prépare une pizza

Spécialité italienne par excellence, la pizza est réputée facile à faire soi-même. Pourtant, on peut vite commettre quelques erreurs dans sa préparation. Voici les points à éviter pour réussir son plat et régaler ses proches.

Ajouter trop peu d’eau à la préparation de la pâte

Pour réaliser une bonne pâte à pizza, il faut tout simplement de la farine, du sel, de la levure, de l’huile d’olive… et beaucoup d’eau. En effet, il est commun de ne pas en ajouter assez. D’après les spécialistes, il faut compter 40% d’eau pour 60% de farine.

Étaler la pâte au rouleau

On ne verra jamais un pizzaïolo étaler sa pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Et pour cause, cela risque de l’écraser alors qu’elle a justement besoin d’air pour se développer. Après avoir versé un peu de farine sur la boule, il faut l’étirer avec les doigts en partant du milieu vers les bords.

Mettre trop d’ingrédients

Non, une pizza réussie ne doit pas contenir une dizaine d’ingrédients. Généralement on dit qu’il en faut trois ou quatre au maximum : une base de sauce tomate, une couche de fromage et un ou deux produits supplémentaires selon l’inspiration.

Rajouter le fromage sur le dessus

Les spécialistes sont formels : le fromage se met directement sur la base et non pas en dernier. En faisant ainsi on risque de masquer le gout des autres ingrédients. Par ailleurs la chaleur du four risque de gratiner le fromage alors qu’on cherche juste une texture fondante.

Ouvrir le four pendant la cuisson

Pour surveiller la tournure d’un plat pendant la cuisson, on peut être tenté d’ouvrir la porte du four pour y jeter un œil. Mais dans le cas de la préparation d’une pizza, cela peut perturber le processus. Une pizza se cuit traditionnellement quelques minutes à très haute température, et ce sans interruption.