Stranger Things : cette box de sushis dédiée à la série culte bientôt disponible

La série culte Stranger Things est à l'honneur d'une nouvelle box de Sushishop. Son contenu est directement inspiré de l'univers fantastique de la saga américaine.

Pour patienter jusqu'à la prochaine saison de Stranger Things (qui sera aussi la dernière), Sushishop va mettre en vente dès le 16 mars une box spéciale aux couleurs de la série culte.

Baptisée The Upside Down sushibox, elle fait référence à la dimension parallèle où évoluent les monstres fantastiques de la série. Les chefs de la célèbre chaîne de sushis française ont donc puisé dans cet univers singulier, notamment en ce qui concerne la palette de couleurs, pour concevoir des créations spéciales.

42 pièces au total

Il y aura donc à découvrir à l’intérieur de la boite des vines sushis réalisés à partir de daurade, de pâte de sésame noir et ornés de filaments rouges de piment. Au rang des nouveautés, figure aussi le upside down roll, un maki de thon cru surmonté de chou rouge et de fleurs de pensée. Enfin, le red veggie est un sushi de piquillos à la mayonnaise spicy.

Ils sont à déguster avec d’autres grands classiques de l’enseigne : maki cheese avocat, salmon aburi roll, california chicken katsu, spring crevette… Au total, 42 pièces composent cette box collector illustrée du logo de la série culte, et qu'on pourra déguster à deux devant son petit écran.

The upside down sushibox, Sushishop, 47€ (à partir du 16 mars).