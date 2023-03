Bleu Coupole : Joey Starr signe la nouvelle carte de ce célèbre restaurant parisien

Le chanteur Joey Starr s’associe au Printemps Haussmann et signe la carte du restaurant Bleu Coupole, disponible à partir de ce lundi 20 mars.

La cuisine le passionne autant que la musique. Joey Starr a concocté toute une série de bons petits plats qui sont à découvrir dès ce lundi 20 mars, au restaurant Bleu Coupole du Printemps Haussmann, à Paris.

Il ne s’agit pas d’un coup d’essai pour le célèbre rappeur : on a déjà pu découvrir sa sensibilité culinaire dans son magazine Five Starr, et plus récemment dans son guide Bistronomik où il recommande ses meilleures adresses en région parisienne, mais aussi à la Martinique ou au Pays Basque.

©VincentBlocquaux ©EmilieFranzo

Accompagné par le chef Clément Blondeau, l’ancien membre de NTM signe donc la carte de ce restaurant situé au 6e étage du Printemps Femme. Soupe de crabe au lait de coco (14 euros), salade de canard (16 euros) et mangue, truite crousti-pécan (26 euros), ou encore bavette de boeuf /chimichurri (27 euros)… Ses recettes attestent d’une fine connaissance de la cuisine du monde.

Pour les desserts, le pain perdu façon route du rhum ou le chou à la crème et aux noisettes caramélisées achèvent de convaincre que le célèbre rappeur est un vrai gourmand.

Restaurant Bleu Coupole par Joey Starr, Magasin Printemps Femme, Étage 6, 58, boulevard Haussmann, Paris 9e (jusqu’au 15 juin).