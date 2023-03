Inflation : voici les produits de grandes marques qui ont le plus augmenté depuis 2021, selon 60 Millions de consommateurs

Les prix des produits alimentaires ont subi l’inflation de plein fouet depuis deux ans. D’après une enquête de 60 Millions de consommateurs, certains auraient plus que doublé.

La note est plus que salée. Depuis deux ans, les prix des produits alimentaires subissent une hausse sans discontinuer compte tenu des crises climatiques mais aussi de la guerre en Ukraine.

Dans une enquête publiée sur son site Internet, 60 Millions de consommateurs a fait les comptes en relevant les prix moyens de 35 références commercialisées par les grandes marques les plus prisées. Rayons frais, épicerie, surgelés, conserves, boissons, hygiène… Tout a été passé au peigne fin. Et la conclusion est sans appel : la vie est de plus en plus chère.

Par exemple, quinze produits ont augmenté de plus de 20 %, avec une accélération notable ces derniers mois, d’après l’enquête. Sur la première marche du podium, on retrouve le sucre en poudre de Beghin Say. La boîte de 1 kg coûtait 1,87 € en mars 2021 pour atteindre 2,92 € en février 2023, soit une hausse de 56%. La boîte de dix steaks hachés surgelés Charal a, elle aussi, vu son prix bondir. En 2021 elle coûtait 8,06 €, contre plus de 12 € en février 2023, soit une hausse de 45%. Quant aux spaghettis Barilla, elles arrivent sur la 3e marche du podium avec une hausse de 42 % sur le paquet de 500 grammes.

D’autres produits sont également pointés du doigt : le pack de Candia Grandlait, passé de 5,22 € à 6,99 € (+ 34 %), ou encore le beurre gastronomique Président (+ 36 %).

Mais 60 Millions de consommateurs décerne aussi quelques bons points à des produits très plébiscités : la grande bouteille de Coca-Cola n'a augmenté que de 5 % depuis deux ans. Quant au pot de Nutella, la hausse n’est que de 7 % le kilo sur la même période.

D’après son dernier bulletin, l’Insee révèle que l’inflation risque de durer. Elle note par ailleurs que «plus de deux Français sur trois auraient changé leurs habitudes de consommation du fait de l’inflation avec une relative hétérogénéité dans les profils en fonction de l’âge, du revenu, et du type de ménages (avec ou sans enfants)».