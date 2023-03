Chocolat : la marque culte des années 1980 Merveilles du Monde cartonne en grandes surfaces depuis son retour

Après quinze ans d’absence, la tablette de chocolat Merveilles du Monde a fait son retour dans les grandes surfaces et connaît un franc succès.

La nostalgie a du bon, surtout quand elle se croque. Référence incontournable des années 1980, la tablette de chocolat Merveilles du Monde a fait son retour dans les rayons des grandes surfaces il y a quelques semaines. Et c’est un grand succès. Après un lancement remarqué à la Grande Épicerie de Paris en février, elle est désormais disponible sur l’ensemble du territoire depuis mi-mars, au prix moyen de 2,49 euros. Près de 300.000 tablettes auraient déjà été vendues. Désormais, l’objectif est d’atteindre le million d’ici à la fin de l’année.

Ce n’est pas le géant Nestlé, ancien propriétaire de la marque, qui est à l’origine de ce coup marketing réussi mais une start-up marseillaise. Fondée par Amélie Coulombe et Alexandre Kanar en 2021, Krokola proposait jusque-là des tablettes gourmandes «100% naturelles, bio et issues du commerce équitable». Après avoir flairé le potentiel, ils se sont décidés à racheter les droits de Merveilles du Monde, qui étaient en sommeil depuis 2007.

Les fondamentaux ont été conservés, à commencer par son packaging. Quant à la recette, elle se rapproche de l’originale avec son chocolat au lait et ses amandes pilées. Pour ce nouveau lancement, une version chocolat noir a été spécialement créée.

DR

Et surtout, les cartes à collectionner font aussi leur grand retour. Merveilles du Monde version nouvelle génération a conçu avec l’éditeur de jeux de société Bioviva de grandes cartes basées sur le jeu Défis Nature. Elles permettent «de découvrir les caractéristiques et informations étonnantes concernant les animaux sauvages ou végétaux en danger d’extinction», explique la marque.

Les nouvelles tablettes s’inscrivent enfin dans une démarche de développement durable. Elles sont fabriquées dans la Loire à partir de fèves de cacao issues du commerce équitable, certifiées Fairtrade/Max Havelaar. La marque a par ailleurs intégré le collectif 1% for the Planet, en reversant 1% de son chiffre d’affaires annuel à des associations agréées, comme Hisa et Jane Goodall Institute.