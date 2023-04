Voici les 26 fruits et légumes de saison à acheter au mois d'avril

Manger des fruits et légumes tous les jours est fortement recommandé par les nutritionnistes pour rester en bonne santé. Ils apportent les nutriments nécessaires à l’équilibre de l’organisme. Pour en profiter de façon optimale, il faut privilégier les fruits et légumes de saison.

Le mois d’avril marque le début du printemps. C’est une période propice à l’arrivée de légumes et de fruits de plus en plus colorés. Voici la liste de ceux qu’il faut mettre en priorité dans son panier pour une question de développement durable mais aussi tout simplement parce qu’ils sont meilleurs.

Les légumes

Asperge

Betterave

Blette

Carotte

Céleri branche

Céleri rave

Chou blanc

Chou de Bruxelles

Chou-fleur

Chou rouge

Endive

Épinard

Poireau

Navet

Petit pois

Pomme de terre primeur

Radis

Salade (batavia, frisée, laitue, salade romaine)

Les fruits