Lyon : à 7,90 euros le menu, ce restaurant qui propose des nouilles à faire cuire soi-même fait polémique

Un bar à nouilles à Lyon fait polémique sur les réseaux sociaux en raison des tarifs pratiqués pour ses plats vendus dans leur emballage et à préparer soi-même.

Un concept qui divise. Depuis début mars, le restaurant baptisé Ramen&Co, aux allures coréennes, propose des nouilles en vente sur place ou à emporter. Bien qu'ordinaire aux premiers abords, ce restaurant, situé au 20 rue Vauban, dans le 6e arrondissement de Lyon, a provoqué une vive indignation des internautes après la découverte du concept : les clients reçoivent leur plat encore sous conditionnement et s'occupent de le faire bouillir eux-mêmes.

Au moins ils ne font pas semblant et donnent directement au client les nouilles encore dans leur emballage de supermarché pour qu’il aille lui-même les déballer et les mettre dans l’eau chaude.



Se faire pigeonner sciemment est formidable. pic.twitter.com/ifgT4e5I4d — Célestine (@_c3l3stin3_) April 2, 2023

«A ce prix là, je repars avec la vaisselle !»

Mais le concept n'a pas été pas le seul à cristalliser la Twittosphère. Les prix pratiqués ont aussi fait bondir. A la carte, les «bols de ramens» sont proposés à 4,90 euros, les boissons à 1,75 euros, et les desserts entre 2 euros et 2,50 euros (donuts au sucre, cookies, mochi). Il faudra compter 1 euro en plus pour un supplément oeuf.

L'établissement propose également un menu comprenant «le plat, la boisson et le dessert» pour 7,90 euros. «50 centimes en supermarché, qui est le plus c**, celui qui vend ou celui qui achète ?», raille un internaute.

50cts en supermarché Qui est le plus con, celui qui vend ou celui qui achète ? — Kreez (@Kreez_Mb) April 2, 2023

«A ce prix là, je repars avec la vaisselle !», ironise un autre.

Si vous décidez de vous faire livrer, compter 2 euros en plus pour les plats, entre 50 et 90 centimes pour les desserts, 75 centimes pour les boissons, et 3 euros si vous optez pour la formule.