Inflation : les Français déclarent manger moins de viande, d'après une enquête

De plus en plus de Français se décident à consommer moins de viande d’après le nouveau baromètre Harris Interactive et le Réseau Action Climat. Une baisse motivée principalement par le coût de la vie mais pas uniquement.

Moins de steaks et plus de légumes. Les Français déclarent manger moins de viande d’après le dernier baromètre Harris Interactive réalisé pour le Réseau Action Climat qui a été publié ce mardi 4 avril. Ils sont plus précisément 57% à avoir réduit cette consommation ces trois dernières années et 39% à souhaiter la diminuer dans les trois prochaines années.

Il ne s’agit pas pour autant de conversion au régime végétarien : 97% des personnes interrogées disent consommer de la viande «au moins de temps en temps». En revanche, ils sont de plus en plus rares à le faire tous les jours : 27% du panel, un chiffre en baisse de six points par rapport à la dernière édition du baromètre datant de 2021.

A l’heure où l’inflation galopante est un sujet de préoccupation majeur, les Français reconnaissent que c’est la volonté de faire des économies qui les poussent à modifier leurs habitudes alimentaires (53%). Mais 45% des sondés expliquent aussi faire ce choix pour des raisons écologiques, soit une hausse de six points par rapport à 2021.

Une écrasante majorité reconnaît enfin que limiter sa consommation de viande a un impact sur l’environnement (81%) comme sur la santé (77%).

Plus de viandes bio dans les rayons

L’enquête fait par ailleurs ressortir de vraies attentes à l’égard de la grande distribution. Ainsi, 88% des sondés attendent que les enseignes baissent leur marge sur les produits biologiques.

Ils sont également à 82% pour la fin de la commercialisation des viandes issues des élevages les intensifs. Enfin, 83% aimeraient que davantage de viande labellisée biologique soit proposée dans les rayons.

Réalisé pour le Réseau Action Climat, cette enquête a été publié à quelques jours de l'examen à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi portant sur l'alimentation soutenue par une députée écologiste. De son côté le gouvernement travaille sur la future stratégie nationale pour l'alimentation prévue pour juillet prochain.