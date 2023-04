Ces 4 erreurs que l'on fait tous avec la cuisson du poulet

C’est le plat du dimanche par excellence. Le poulet rôti au four est la recette traditionnelle qui plait généralement au plus grand nombre. Mais attention, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir fait des études de cuisine pour réussir son plat, quelques règles sont à respecter. Voici les erreurs les plus fréquentes à ne plus commettre de peur de gâcher son repas.

Ne pas sortir la viande au préalable

Cette règle est valable pour la cuisson de toutes les viandes. Il faut en moyenne sortir son poulet du réfrigérateur au moins une heure avant de le passer au four. Cela permet d’éviter les chocs thermiques qui font que la viande est trop cuite à l’extérieur mais pas à l’intérieur.

Ne pas saler suffisamment

Avant la cuisson, il est vraiment très important de saler la volaille. Il faut le faire sur la peau mais aussi à l’intérieur de la carcasse pour lui permettre de bien se diffuser. Les experts recommandent, pour les perfectionnistes, de plonger le poulet la veille dans une saumure afin d’obtenir l’assaisonnement parfait.

Mal évaluer le temps de cuisson

Là encore la règle est très simple : il faut compter une heure par kilo à 180 °C. Donc si la bête fait 1,5 kg, il faudra la cuire 1h30. Quant à la position, certains proposent là encore d’aller plus loin : on peut mettre le poulet à la verticale en mettant une canette de bière ouverte à l’intérieur de la carcasse. Ainsi toute la peau sera parfaitement cuite et pas seulement le dessus. D’aucuns enfin recommandent de l’arroser de sauce toutes les 15 minutes.

Servir immédiatement

La cuisson a pour effet de contracter les tissus de la viande. Aussi pour retrouver de la tendreté, il est important de la laisser reposer avant de la servir. Quand il s’agit de cuisson au barbecue, on dit que le temps de repos est équivalent à celui passé dans le four. Dans le cadre d’un poulet, 15 minutes seront nécessaires. Et comme il a cuit à 180 °C, la viande sera encore chaude après ce délai.