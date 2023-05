Gastronomie : Jean Imbert devient le chef du mythique hôtel le Martinez à Cannes

Le chef Jean Imbert vient d’annoncer qu’il prenait la tête des cuisines du palace Le Martinez à Cannes. Le lancement se fera lors du festival de Cannes.

Et un restaurant de plus. Le célèbre chef Jean Imbert prend la tête des cuisines du mythique palace Le Martinez, situé sur la Croisette à Cannes. L’information a été dévoilée sur le compte Instagram de l’ex-Top Chef. Il y explique être un habitué du festival, où il a pu cuisiner «pendant chacune des éditions» ces 25 dernières années, réalisant des dîners pour des acteurs et réalisateurs.

«25 années plus tard, ce que le gamin de 16 ans qui allait travailler là-bas n’aurait jamais cru possible va se réaliser : je vais devenir le chef du Martinez !», s’enthousiasme-t-il.

Cette collaboration entre le chef âgé de 41 ans et le palace, propriété du groupe Hyatt, se concrétisera dans un premier temps par l’ouverture de la Plage du Martinez lors du prochain festival de Cannes. La table étoilée, baptisée La Palme d’or, est actuellement en travaux de rénovation et ouvrira plus tard.

Ce nouveau projet vient s’ajouter à une longue liste de succès. Depuis 2021, le chef en baskets est à la tête du Plaza Athénée où il a délogé Alain Ducasse. Jean Imbert s’occupe également du restaurant Monsieur Dior, avenue Montaigne à Paris, ainsi que des différentes tables de l’hôtel The Brando, situé sur l'idyllique atoll de Tetiaroa en Polynésie française.