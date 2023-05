Voici les 10 meilleures cuisines du monde selon un célèbre classement

Chaque année, la chaîne américaine CNN Travel publie son classement très attendu des meilleures cuisines. Sa dernière édition ne va pas faire plaisir aux chefs français.

La boeuf bourguignon et la blanquette de veau n'ont plus la cote. D'après la liste de CNN Travel - un classement publié chaque année et qui est très attendu - la France n'est plus en tête des meilleures cuisines du monde. C'est l'Italie qui arrive en première place avec la Chine juste derrière.

italie

L'Italie obtient la première place grâce à «ses sauces tomate épicées, ses astuces culinaires à base de farine de blé et ses desserts» selon CNN Travel. Le nombre de trattoria qui ouvrent chaque année dans les capitales du monde entier témoigne de cet engouement.

chine

Selon CNN, le porc aigre-doux et le dim sum sont devenus des incontournables de la gastronomie.

france

La France n'est qu'en troisième position. CNN salue tout de même le pays pour «avoir transformé des limaces gluantes en une délicatesse», faisant référence à des escargots. Elle salue les excellents macarons et ajoute «tout ce qui vient d'une pâtisserie en France semble avoir été conjuré à partir de sucre, de poussière de fée et des souhaits des petites filles.»

espagne

Le Gazpacho, les churros et le jambon Iberico sont les délices de l'Espagne qui lui ont permis d'atteindre la quatrième place.

japon

«Il est impossible de mal manger au Japon» explique le classement CNN. En effet, avec la soupe miso, le sushi et la tempura presque tout est sain dans la cuisine japonaise.

inde

Le pays des épices régale ses visiteurs avec des plats tels que le dal, le dosa ou encore le chai.

grèce

Manger en Grèce c'est goûter aux spanakopita, gyros et à leur huile d'olive.

thaïlande

Les Thaïlandais intègrent des saveurs épicées, acides, salées, sucrées, avec des textures molles ou croquantes. Et toujours avec beaucoup de fraîcheur.

mexique

La cuisine mexicaine est variée avec les enchiladas, les tacos, les helados et les quesadillas. C'est également une cuisine qui est garnie d'aliments riches en nutriments, comme les avocats, les tomates, le citron vert ou l'ail.

États-Unis

Le pays des fast-food n'oublie pas ses plats traditionnels tels que la soupe aux palourdes, la tarte au citron vert et la salade Cobb. Mais un bon cheeseburger avec un cookie aux pépites de chocolat est tout aussi bon, selon la chaîne américaine.