Brad Pitt : la star américaine va lancer son propre gin

Le célèbre acteur américain Brad Pitt lance son propre gin. Il sera présenté pour la première fois lors du Festival de Cannes.

Après le rosé et le champagne, Brad Pitt se lance dans un autre type d’alcool. Le célèbre acteur américain doit commercialiser sous peu sa propre bouteille de gin. Baptisé The Gardener, «french riviera gin», il sera officiellement présenté au Carlton lors du Festival de Cannes.

On retrouve derrière ce projet la famille Perrin, déjà en charge des vins rosés du domaine Miraval de la star américaine, et implantée dans la région depuis plus d’une décennie. L’acteur a également fait appel à Tom Nichol, présenté comme un grand spécialiste de l’alcool amer pour avoir travaillé dans la maison Tanqueray.

Destiné aux cocktails

D’après le communiqué, ce nouveau breuvage «s’appuie sur une base de genévrier, réglisse, angélique et coriandre. Il offre une superbe robe mêlant vert luxuriant et touches d’or brillant et révèle un assemblage non conventionnel d’agrumes frais et séchés de pamplemousse rose, de citron associés au yin et au yang de l’orange douce et de l’orange amère de la région du Cap d’Antibes».

©Serge Chapuis

Présenté dans un élégant flacon, ce gin semble destiné aux cocktails. Sur le site dédié, les recettes de dry Martini, de gin tonic et de negroni sont mises en avant dans de courtes vidéos.

L’acteur, qui prête volontiers son image pour ce lancement, sera présent au Festival de Cannes pour présenter sa nouvelle création. Il sera d’ailleurs au menu du bar du Carlton avec le «Secret Gardener», un cocktail spécialement imaginé pour les barmen de l’hôtel légendaire.

Les plus curieux ne devront pas attendre longtemps. Ce nouveau gin sera disponible dès le 1er juin chez les cavistes au prix de 44,90 euros.

L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.