Grandes surfaces : Cristaline, Ricard, Nutella... Quels sont les produits alimentaires qui génèrent le plus de chiffre d'affaires ?

Le classement des produits alimentaires qui totalisent le plus de chiffre d’affaires vient de paraître. Pour la première année, c’est l’eau minérale Cristaline qui se hisse en tête.

Le contexte d’inflation n’aura pas détourné les Français des grandes marques de produits alimentaires. D’après la nouvelle étude du cabinet NielsenIQ qui vient d’être publiée, il n’y a que des marques connues dans le TOP 10 des produits de grandes consommation vendus en France.

En revanche, on observe des changements par rapport aux années précédentes. Ainsi, l’eau minérale Cristaline arrive en tête avec son pack de 6 x 1,5 litre. Il totalise 302 millions de chiffres d’affaires sur les douze derniers mois. Réputée bon marché (autour de 20 centimes la bouteille), cette eau a sans doute bénéficié de la situation économique. Sur la seconde marche du podium de ce palmarès basé sur les chiffres d'affaires, on retrouve le pastis Ricard 1L avec 301 millions d’euros.

Les liquides sont d’ailleurs bien représentés dans ce classement. Coca Cola est en 3e et 5e positions avec sa bouteille de 1,75 litre et son pack de six canettes. Heineken (4e) et Volvic (7e) sont eux aussi bien placés.

L'incontournable pot de Nutella

Le premier produit non liquide qui apparaît dans le classement est l’incontournable pot de 1kg de Nutella, à la 6e place, avec 123 millions d’euros de chiffre d’affaires généré selon NielsenIQ. C’est 28% de hausse par rapport à l’année précédente. Dans le classement hors liquide, Ferrero Rocher du même groupe fait son entrée directement à la 2e place avec 75 millions de chiffre d’affaires sur un an. On retrouve également le fromage Caprice des dieux (3e), le beurre doux Président (4e) ou encore la bûche de chèvre Soignon (6e).

Ce classement pourrait toutefois être amené à changer d’ici à la fin de l’année : «reste à savoir ce que la fin de cette année 2023 nous réservera comme nouvelles surprises, après un été qui pourrait jouer un rôle important pour les liquides selon la météo des prochains mois, car pour le moment, le printemps se fait encore quelque peu attendre» explique NielsenIQ.