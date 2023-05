Cette erreur que l’on fait tous en servant du vin rouge

Les Français sont de grands consommateurs de vins. Chaque année, il s’en vend plus de 3 milliards de bouteilles. Pour profiter pleinement de sa dégustation, quelques règles sont à suivre.

Il ne suffit pas de déboucher une bouteille pour servir un vin convenablement. En effet, bien souvent nous commettons des erreurs qui peuvent altérer les qualités d’une bouteille. Pour le directeur des Caves de Taillevent à Paris, Gaëtan Molette, plusieurs détails ont leur importance, surtout quand il s’agit d’un rouge.

La première erreur consiste à servir un vin immédiatement après l’avoir ouvert. Par exemple, un bordeaux âgé de 10 à 15 ans pourra être débouché 30 min à 1h avant la dégustation. Un vin plus jeune pourra être carafé, c’est-à-dire versé entièrement dans une carafe, afin d’accélérer son oxygénation. Cela aura pour effet de «réveiller» ses arômes.

S’il fait très chaud chez soi, il faut placer les bouteilles dans une pièce fraîche. Faute de cave, la salle de bain fera l’affaire, c’est souvent l’endroit où la température est la plus fraîche. Autre suggestion, on peut placer la bouteille au réfrigérateur une dizaine de minutes pour faire chuter sa température.

Globalement, il faut viser 16 à 18°C pour des vins rouge du Bordelais, du Rhône ou de la Loire. Au-delà, le côté alcooleux prendra le dessus.

Le choix des contenants a aussi son importance d’après Gaëtan Molette. Un bon vin se sert dans des verres à pied, cela évite le contact avec la paume de la main qui va chauffer le liquide.

Enfin, on ne sert jamais un verre de vin à ras bord. Il vaut mieux le faire par petites quantités, ce qui correspond à peu près au tiers du contenant. Ainsi, on oxygène mieux le vin, ses arômes se dévoileront plus facilement.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.