Voici les 9 aliments qui ralentissent l'absorption de vitamines

Dans une journée, l'apport en énergie est crucial, et une alimentation saine revêt une grande importance. C'est pourquoi il est conseillé d'éviter de consommer en excès certains aliments qui peuvent entraver cette assimilation.

Parfois, ce sont des aliments que l'on pense sains qui peuvent nous poser quelques soucis. Il ne faut rien consommer en excès, notamment ces 9 aliments.

les épinards

Les épinards sont un aliment aux multiples bienfaits pour la santé. Cependant, ils contiennent des oxalates qui réduisent l'absorption du calcium, du fer, du phosphore, du cuivre et du magnésium présents dans les autres aliments.

Il est préférable de ne pas les cuisiner avec de la béchamel, car l'oxalate des épinards peut réagir avec le calcium du lait de la sauce, entraînant la formation d'oxalate de calcium et empêchant ainsi l'assimilation des minéraux. De plus, évitez de faire cuire une deuxième fois les épinards, car ils créent du nitrite, ce qui amplifie les risques de cancer colorectal.

trop de fibres

Il est important de consommer des fibres pour une bonne santé digestive, mais un excès de fibres peut également avoir des effets négatifs. Les phytates contenues dans le blé ou dans les épluchures des céréales empêchent l'absorption adéquate du fer présent dans les autres aliments, en particulier le fer non-héminique trouvé dans les végétaux. Il est donc essentiel de trouver un équilibre dans la quantité de fibres consommées.

le poisson cru

Le poisson cru, comme les sushis et les huîtres, contient une enzyme connue sous le nom de thiaminase. Cette enzyme bloque l'assimilation de la vitamine B1, présente dans les autres aliments tels que les légumes secs, la viande de porc et de vache, le jambon serrano, le blé, les fruits secs ou le pain complet.

Une carence en vitamine B1 peut provoquer des faiblesses musculaires et une certaine confusion mentale. Il est donc recommandé de ne pas consommer uniquement du poisson cru en grande quantité. Éviter de manger des sushis tous les soirs !

les tomates

Les tomates, ainsi que d'autres aliments tels que les concombres, le melon, le chou et les petits-pois, contiennent de l'acide ascorbique oxydase. Cet acide est responsable de la destruction de la vitamine C. Pour éviter cette réaction, il est préférable de mixer ou de presser ces aliments juste avant de les consommer, et de les cuire à feu doux.

les légumes crus

Les légumes doivent être suffisamment cuits, autrement, ils viennent «voler» le fer des autres aliments présents dans le repas. Il est donc important de les cuire de manière adéquate. Si vous les consommez crus, assurez-vous de bien les laver pour éliminer les germes potentiels.

L'œuf mollet

Les nutriments contenus dans les viandes, les céréales complètes, les graines, les légumes secs, les fruits secs, l'ail, les tomates, le cresson, l'avocat, le raisin, les bananes et les pommes ne doivent pas être associés avec l'œuf mollet.

En effet, ce dernier ne permet pas à la vitamine B8 ou biotine de s'assimiler dans l'organisme. De ce fait, il est déconseillé de vous préparer un œuf mollet avec ces aliments.

Le café

Le café a beaucoup d'effets secondaires, tels que les maux de tête, d'estomac ou la nervosité. Il semble que le café empêche l'assimilation de la vitamine B1 en raison de l'acide caféique contenu dans cette boisson. Il est donc recommandé de réduire votre consommation de caféine.

L'alcool

L'alcool, consommé en grande quantité, en plus de créer une dépendance, détruit les vitamines A, E et celles du groupe B. C'est pourquoi vous devez réduire votre consommation d'alcool à un verre par jour maximum. C'est d'ailleurs la seule dose d'alcool qui trouve grâce aux yeux des nutritionnistes.

Autrement, il est nocif, car il prive votre organisme de vitamines essentielles et peut causer de graves problèmes de santé.

Les sodas

On est souvent tenté par les sodas, ces boissons gazeuses qui contiennent un additif aromatique, le citral, qui peut arrêter l'assimilation de la vitamine A.

C'est pourquoi il ne faut pas consommer de boissons gazeuses tous les jours. Sachez qu'elles ne vous apportent aucun nutriment.