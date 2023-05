French tacos, Burgers, pizzas... Les plats des fast-food les plus caloriques

Des millions de Français se rendent chaque jour dans un fast-food pour se nourrir. Parmi les spécialités vendues, certaines sont plus caloriques que d’autres.

Il est parfois difficile de résister à l’appel d’un burger. En France, de nombreux restaurants fast-food proposent des repas bon marché, servis rapidement… mais pas toujours bon pour la ligne. En effet, certaines spécialités peuvent être chargées en calories. D’après les recommandations des autorités sanitaires, l’apport conseillé en énergie pour un homme est, en moyenne, de 2.400 à 2.600 calories par jour. Il est de 1.800 à 2.200 calories pour une femme adulte. Voici trois plats fast-food qu’on trouve facilement en France et qui sont particulièrement caloriques.

Le french tacos

L’information vient d’être révélée par L'association de consommateurs CLCV. Le french tacos serait une petite bombe calorique. Cette spécialité mexicaine revisitée à la française fait fureur chez les jeunes. Elle contient jusqu’à trois viandes, deux sauces, des frites, du fromage… En moyenne, elle apporte 1.600 kcal soit près de 60 % des apports énergétiques recommandés.

Le burger

Il y en a pour tous les goûts et à toutes les sauces. Mais c’est aussi valable pour les calories. Dans un souci de transparence, McDonald’s a publié les données nutritionnelles de ses sandwichs. Et sur la première place du podium on retrouve le Double Signature Cheddar & Smocky Bacon avec 1.280 kcal. Double steak, bacon, ketchup à la moutarde, cheddar… l’addition est salée pour cette édition limitée qui réapparait de temps en temps.

La pizza

Pour la pizza, c’est le même constat. Elles sont toutes très différentes les unes des autres. Mais en moyenne on estime qu’elle fait entre 800 et 1.000 kcal. Alors si on la partage à plusieurs, ça ne pose pas de problème pour la balance mais dans les faits, le consommateur commande en général une pizza pour lui tout seul.