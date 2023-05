Voici la meilleure huile d’olive pour la santé, selon 60 millions de consommateurs

Les Français consomment énormément d’huile d’olive chaque année, qu’ils apprécient pour ses bienfaits et sa saveur. Le magazine 60 Millions de consommateurs vient de publier une enquête qui distingue les meilleurs produits. Et les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs.

Pour accompagner une salade de tomates ou pour cuire des légumes à la poêle, l’huile d’olive fait partie des incontournables de la cuisine. Les Français en consomment près de 110.000 tonnes chaque année, d’après les chiffres du ministère de l’Economie. Aussi, il n’est pas surprenant de voir une multitude de références dans les commerces. Afin d’aider le consommateur à y voir plus clair, le magazine 60 Millions de consommateurs a mené une grande enquête sur le sujet.

Au total, 24 huiles d’olive vierge extra, dont 11 bio ont été passées au crible. Profil des acides gras, présence de contaminants, dégustation… Toute une série de tests a été effectuée. Au final, les journalistes ont relevé plusieurs conclusions générales positives : les huiles sont bien faites avec de l’olive (la DGCCRF relève régulièrement des fraudes), elles sont peu dégradées ou frelatées avec une huile de grignons d’olive.

Des plastifiants omniprésents

En revanche, certains niveaux d’oxydation sont trop élevés. Et surtout, la quasi-totalité des huiles testées contient des plastifiants (phtalates), y compris les bios. A la dégustation, beaucoup de références ont été décevantes pour leurs qualités sensorielles. Si bien que 60 Millions de consommateurs estime que la moitié des références testées ne devraient pas être dans la catégorie «vierge extra».

En conclusion, deux bouteilles se distinguent. La première est la suivante : Lidl Primadonna (Espagne) 6,99 €/litre. Les jurés ont salué sa «propreté» et sa saveur «équilibrée et dotée d’un fruité léger» et lui ont décerné une note de 16/20. En bio, c’est la bouteille Carrefour bio (UE/non UE) 9,98 €/litre qui a séduit notamment par son «état de fraîcheur». Elle a reçu une note de 15/20.