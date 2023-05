Voici la meilleure feta en supermarché, selon 60 millions de consommateurs

La feta est un fromage très apprécié des Français. Elle est protégée par une AOP mais beaucoup d’alternatives se trouvent dans les rayons. 60 millions de consommateurs a mené une grande enquête pour évaluer la qualité de l’ensemble des produits.

Avec son goût légèrement acide, la feta est un fromage très apprécié quand vient l’été. On l’associe à de belles tomates, des concombres, de l’oignon et des olives pour préparer l’incontournable salade grecque. Le marché est tel qu’on en trouve dans les bonnes épiceries, les fromagers mais aussi en grandes surfaces. Afin d’y voir plus clair, 60 millions de consommateurs a mené une grande enquête sur le sujet en testant 16 références : 11 fetas AOP et 5 alternatives.

Il faut savoir que pour pouvoir s’appeler feta, le fromage doit obligatoirement provenir de la Grèce continentale et être conforme à un cahier des charges précis. Par exemple, le lait doit être de brebis et de chèvres de races locales élevées traditionnellement.

Les fromages fabriqués en France ne peuvent donc s’appeler feta. Mais ils en empruntent les codes marketing pour attirer le consommateur.

#Salakis, #Dodoni, #UBio, #Monoprix Gourmet, #Roussas... Quelles sont les meilleures fetas vendues en supermarchés ?



Nous avons passé au crible 11 fetas #AOP et 5 fromages qui y ressemblent mais n’en sont pas. Verdict @foodwatchfrhttps://t.co/bKMFjlz5Ob — 60 Millions de consommateurs (@60millions) May 26, 2023

A la dégustation, ce sont bien les fetas qui se sont distinguées, d’après 60 millions de consommateurs. Celle qui a remporté les suffrages après avoir été goûtée à l’aveugle est la feta U Bio. Mais c’est aussi la plus chère avec 24,60 €/kg.

Parmi les fetas abordables, l’association recommande celle des Croisés, la marque repère de E. Leclerc, à 11,93 €/kg.