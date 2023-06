Mao Fry : une nouvelle adresse de street-food asiatique spécialisée dans le poulet frit a ouvert à Paris

Un nouveau restaurant asiatique d'inspiration taïwainaise a ouvert ses portes dans le Marais à Paris. Il décline le poulet frit sous toutes ses formes.

La street-food asiatique a le vent en poupe à Paris. Elle apporte un petit vent de modernité qui change des traditionnels restaurants chinois. C’est dans cet esprit que Mao Fry a ouvert rue Réaumur (Paris, 3e). Une sorte d’échoppe inspirée des marchés taiwanais qui compte tout juste huit places et où les luminaires rouges dominent.

Derrière ce projet, on retrouve un jeune entrepreneur parisien Adrien Zheng qui n’en est pas à son coup d’essai. C’est à lui que l’on doit l’ouverture du Mao Dumpling Bar dans le Marais, réputé pour ses raviolis chinois. C’est aussi lui qui a élaboré toutes les recettes.

Chez Mao, c’est le poulet frit qui est à l’honneur. Mais ce n’est pas juste du poulet (100% d’origine française précise-t-on). Il est cuisiné avec un mélange de sept épices et mariné dans une préparation à base de sauce soja, d’alcool de riz, d’huile de sésame, de gingembre et une pointe d’ail. La panure est quant à elle un mélange de fécule de pomme de terre et de patate douce.

©Simon Detraz ©Simon Detraz ©Simon Detraz

On le déguste soit en bol sur un lit de riz (14 euros) soit tout simplement nature (9 euros), un peu comme une escalope milanaise, à savourer avec les doigts. Mais il est aussi possible de le consommer sous forme de burger (à partir de 13 euros). Les amateurs de sensations fortes peuvent ajouter, à la commande, un peu de poudre de piment pour booster le tout. Et puis il y a aussi ces intriguantes Chicken skins (4 euros). Il s'agit de peau de poulet frite aux sept épices. C'est un peu gras mais ça croque.

Enfin pour le dessert, Mao fry propose sa version des célèbres pastéis de nata (6 euros les 2 pièces) revisité dans une version « Macao-style », préparé par la voisine Adèle Bakery.

Mao Fry, 4, rue Réaumur, Paris 3e (disponible en livraison).