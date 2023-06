Bretagne : voici la recette authentique et délicieuse du far breton

Au pays du biniou, phares et far se côtoient pour former une Bretagne authentique et riche en saveurs. Et pour les amateurs, voici la véritable recette du far breton.

Gâteau moelleux à la texture proche de celle du clafoutis, très simple à réaliser, le far breton est un incontournable des bouches sucrées. S'il est agrémenté quelquefois de pommes ou d'abricots, aromatisé à la vanille ou encore à la fleur d'oranger, c'est sa recette traditionnelle, aux pruneaux, qui semble toutefois faire consensus.

Il faut savoir que le far, historiquement nature, a rapidement intégré des fruits secs à sa préparation, afin de prodiguer aux marins bretons les nutriments dont ils avaient besoin une fois partis en mer.

ingrédients pour 6 personnes

200 g de pruneaux dénoyautés

50 g de raisins secs

200 ml de rhum (ou jus d'orange)

250 g de farine

1 pincée de sel

4 oeufs

1 l de lait

190 g de sucre

Beurre pour le plat

Préparation

1. Laissez imbiber les pruneaux et les raisins dans le rhum (ou le jus d’orange) pendant au moins 1 heure au frais.

2. Préchauffez le four à 210°.

3. Dans un grand saladier, versez la farine et le sel. Incorporez les œufs un par un, en prenant garde aux grumeaux.

4. Ajoutez progressivement le lait, puis le sucre et mélangez bien pour obtenir une pâte lisse et homogène.

5. Versez la pâte dans un moule à gratin généreusement beurré, ajoutez les pruneaux et raisins secs égouttés, puis déposez quelques noisettes de beurre à la surface.

6. Enfournez 5 minutes, puis baissez à 180° et laissez cuire 25 minutes environ, jusqu’à ce que le dessus du far soit joliment doré.

7. Servez ce délicieux gâteau à température ambiante, accompagné d’une bolée de cidre ou d’un jus de pomme… il n’en sera que meilleur !

Pour que le far se conserve quelques jours et garde sa texture souple, il est conseillé de le réserver au réfrigérateur, recouvert d’un torchon.