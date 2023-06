Sushi Shop : une nouvelle collab avec l’artiste Lili Scratchy

L’enseigne de sushis signe une nouvelle collab avec l’artiste Lili Scratchy. Elle se traduit par une box haute en couleurs et pleine de nouvelles créations gourmandes.

Toujours en quête de nouveautés, la chaîne Sushi Shop vient de présenter sa nouvelle box réalisée en collaboration avec Lili Scratchy. On y retrouve les illustrations pop et colorées issues de son univers nourri d’art brut et de mangas.

Les chefs se sont plongés dans son monde pour élaborer des recettes assorties à ces illustrations. Le golden maki entouré d’une feuille de soja jaune contient la fameuse association bistrotière œuf/mayo avec en prime le croquant du concombre et la fraicheur de la ciboulette. Le very berry tulip associe la daurade et la framboise avec une fleur d’hibiscus séchée et une sauce miso yuzu. Enfin le colorfull roll avec ses graines de sésame colorées cache un tartare de saumon.

Toutes ses nouveautés sont à découvrir dans la box avec les best sellers de la marque. Au total, 42 pièces composent cette box en édition limitée.

Sushi Shop (groupe Amrest) est actuellemnet l’un des leaders du marché des sushis livrés à domicile. Elle compte près de 150 points de vente en France mais aussi dans d’autres pays comme en Espagne ou en Belgique. L’enseigne collabore régulièrement avec des chefs réputés ou des artistes.

Sushi shop x Lili Scratchy, box en édition limitée, 42 pièces, 47€