McDonald’s : un menu spécial élaboré par la star des DJs

L’un des artistes français les plus écoutés au monde, DJ Snake, et McDonald’s s’associent le temps d’une collaboration. Un menu signé du DJ sera disponible dans les restaurants de la chaîne le mardi 20 juin.

C’est une collab qui va faire du bruit. DJ Snake, le producteur aux 20 milliards de streams, a signé un menu spécial, conçu à son image, qui sera disponible dans les McDonald’s le mardi 20 juin, et ce pour une durée de trois semaines. Il se compose d’un double cheese, de frites classiques, d’un Coca-Cola sans sucre et d’un sundae caramel. Le menu sera disponible en Best Of et Maxi Best Of.

Le film de cette collab sera diffusé sur les réseaux sociaux le lundi 19 juin à 21h. Il a été imaginé par DDB et réalisé par We Are From LA c/o Iconoclast, qui ont déjà produit certains clips de DJ Snake. Et surtout, il s’accompagne d’un nouveau titre inédit de l’artiste, «West Side Story».

«Je voulais un titre joyeux, avec une bonne énergie, quelque chose de fédérateur et d’intemporel, et le titre s’y prête bien» a commenté DJ Snake dans le communiqué qui annonce l’opération.

Enfin, la collab comprend une ligne de vêtements. La marque de l’artiste Pardon My French a conçu une collection capsule. Elle mixe l’univers du DJ avec celui de la marque aux burgers. T-shirts, hoodies et autres vestes denim seront dévoilés le 22 juin sur le site Pardon My French. Ils seront aussi disponibles dans un pop-up store parisien ouvert pour l’occasion le 28 juin. McDonald’s précise que «des drops de quelques pièces ainsi que des produits et expériences exclusifs seront à gagner pendant la campagne via des concours sur Instagram».