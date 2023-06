États-Unis : elle retrouve un piercing nasal usé dans son burger, le restaurant refuse de s’excuser

Une cliente d’un restaurant McDonald’s situé dans l’Ohio, aux États-Unis, a retrouvé un piercing de nez dans un burger. Elle affirme avoir eu l’estomac retourné pendant deux jours. L'établissement n'a pas manifesté d'excuses.

Une mauvaise surprise. Lundi 17 juin dernier, une Américaine s’est rendue à un McDonald’s, situé dans l’État d’Ohio aux États-Unis, pour passer une commande. Après avoir récupéré son repas, la cliente est rentrée chez elle.

Au bout de quelques bouchées, la jeune femme s’est rendue compte qu’il y avait beaucoup de mayonnaise et de laitue dans son burger. «J'ai pris une frite pour essuyer le côté, et j'ai entendu un "ploc" dans la boîte. C'était un piercing de nez», a-t-elle déclaré à WHIO.com, une chaîne de télévision locale.

Ecœurée par ce qu’elle vient de découvrir, la jeune femme a alors décidé de prendre quelques photos du piercing nasal pour signaler l’incident avant de jeter la nourriture à la poubelle. «C'est un piercing de nez qui a été porté par quelqu'un», a-t-elle dit ajoutant avoir «eu l'estomac retourné pendant environ deux jours».

Woman claims she found a nose ring in her McDonald's cheeseburger: "My stomach turned for two days" https://t.co/4gyWM8rZB7 pic.twitter.com/46jK1uigBf

— The Messenger (@TheMessenger) June 28, 2023