Quick : les burgers «Stormtroopers» débarquent dans le fast food

La chaîne de fast-food Quick lance deux nouveaux burgers à l’effigie des célèbres soldats de l’Empire de la saga Star Wars, les Stormtroopers.

La guerre des étoiles concerne aussi les fast-foods. Quick vient de dévoiler ses deux nouvelles recettes qui sont à découvrir depuis ce mardi 4 juillet. Elles sont à l’effigie des gardes issus du monde de Star Wars, les Stormtroopers.

Le premier burger reprend la couleur blanche des uniformes. Il s’agit du White Burger Cheese qui associe une sauce aux herbes, un steak haché, de l’emmental, du fromage fondu, des dés d’oignon et d’oignons frits avec salade. Le second se décline en noir avec steak haché, fromage fondu épicé black pepper, oignons rouges, tomate, scarole, roquette et sauce poivrée.

Une campagne de communication accompagne ce lancement. Dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux, on peut voir une troupe de Stormtroopers investir un restaurant.





Ce n’est pas la première fois que Quick associe ses burgers à l’univers de Star Wars. Il y a dix ans, l’enseigne a proposé un Dark Vador burger.

Quick est la deuxième chaîne de burgers en France après McDonald’s. Elle compte 120 restaurants sur tout le territoire. L’objectif du groupe est de doubler ce chiffre d’ici à 2026.

Original Stormtroopers, dans tous les restaurants Quick, jusqu'au 14 août.