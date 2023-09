Coca-Cola 3000 : quelle est cette nouvelle boisson créée grâce à une intelligence artificielle ?

Le Coca-Cola 3000 sans sucre est la nouveauté de la gamme Creations de la marque de sodas américaine. Une boisson créée grâce à une intelligence artificielle et qui promet «un voyage dans le futur».

«Une expérience digitale immersive et exclusive (…) pour capturer les rêves et aspirations de chacun», a certifié Fanny Happiette, la directrice marketing Coca-Cola France, à ceux qui goûteront au nouveau Coca-Cola 3000 sans sucre. Une boisson disponible depuis le 1er septembre en grandes surfaces.

La multinationale a fait appel à l’intelligence artificielle pour développer la nouvelle saveur mystère du petit dernier de la gamme Creations. Une seule goulée garantit «une saveur inspirée du futur», est-il inscrit sur le récipient d’aluminium.

Le goût de l’édition limitée de la gamme Creations a été «co-créé avec une intelligence artificielle» est-il écrit sur la cannette. Mais le parfum énigmatique semble n’être qu’un détail à côté du portail digital promis par les 33 CL de cette série exclusive. «Le profil gustatif est toujours, disons, de 85% à 90% Coca. Et puis ce twist de 10 à 15% de quelque chose d’inattendu», a déclaré Oana Vlad, directrice senior de la stratégie mondiale chez Coca-Cola à CNN mardi 12 septembre, tout en gardant le secret de la recette.

Pour découvrir «ce à quoi ressemble l’an 3000», les consommateurs sont invités à se saisir de leurs smartphones pour scanner le QR code imprimé sur les cannettes. Ils sont dirigés vers un site dédié qui leur propose de prendre une photo de leur environnement extérieur.

L’outil «IA 3000» génère ensuite une vision futuriste de la photo grâce à l'intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent également façonner le cliché afin de partager sur les réseaux sociaux leur propre vision du monde de demain.

The first ever Coke co-created by AI is here. Taste the bright, fruity taste of Coca-Cola Y3000 #CocaColaCreations pic.twitter.com/B3taG09ut2

— Coca-Cola (@CocaCola) September 12, 2023