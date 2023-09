Noël : Lidl va proposer une bûche originale aux couleurs de la marque

Face au succès des objets commercialisés aux couleurs de la marque, Lidl propose pour les fêtes de fin d’année une bûche de Noël jaune, rouge et bleue.

Traditionnellement, les couleurs de Noël sont le vert et le rouge. On pourra cette année y ajouter du bleu et du jaune. L’enseigne allemande Lidl vient de présenter ses produits de fête de fin d’année. Et son catalogue contient une surprise originale : une bûche aux couleurs de la marque.

Cette création aux couleurs emblématiques entend surfer sur le succès commercial des précédentes opérations de ce type. Les paires de baskets Lidl s’étaient vendues en quelques heures et avaient déclenché une véritable hystérie du côté des acheteurs. Quelques jours après, les articles étaient vendus plus de 1.000 euros sur des sites de revente pour une mise à prix de départ de 13 euros.

Le dessert glacé sera tout simplement à la vanille et à la fraise. Il sera disponible au mois de novembre. Le prix n’a pas été communiqué.