Voici les 8 meilleures adresses où manger un burger à Paris en 2023

A l'occasion de la journée internationale du burger célébrée ce vendredi, voici 8 adresses incontournables à Paris où déguster le célèbre sandwich. On en salive par avance.

Disco Burgers

Un burger entièrement revisité. Chez Disco Burgers, le mythique sandwich toasté et pressé grâce à une machine unique, prend des allures de vinyle que l’on mange sans s’en mettre plein les doigts. Le classique «Bee Cheese» renferme de la viande hachée, du cheddar, des oignons, des tomates et des oignons. «L’italo Disco» séduira, de son côté, les amateurs de caviar d’aubergine, straciatella, tomates confites, courgettes marinées et basilic. Et le «Kool & the Lamb» nous rend accros à l’effiloché d’épaule d’agneau. Cette nouvelle adresse a aussi pensé aux végétariens avec deux recettes concoctées avec des légumes. Des burgers à partir de 10 euros.

Disco Burgers, 26, rue de Douai, Paris (9e).

© Johanna Alam



Joia Bun

Baptisé Joia Bun, le restaurant de la cheffe étoilée Hélène Darroze est situé rue de la Michodière (2e). Il fait la part belle au burger dans un cadre qui rappelle les diners américains. Les aficionados de la street food peuvent savourer notamment la version Pantxoa au bœuf d’Aubrac et fromage bleu de brebis basque fumé, ainsi que le Oilaskoa à base de poulet jaune des Landes, région dont est originaire Hélène Darroze. Ces «sandwichs» sont accompagnés de pommes de terre saupoudrées de romarin frit et brebis basque. À partir de 13,50 euros.

Joia Bun, 16, rue de la Michodière, Paris (2e).

© GULBEN GURLER



Dumbo

Le pionnier des smash burgers, c’est-à-dire avec des steaks écrasés et plaqués sur une plancha pour obtenir une couche croustillante, a ouvert une seconde adresse dans le 10e arrondissement de Paris, après avoir régalé le quartier de Pigalle. A la carte, on retrouve également une recette végétarienne. À partir de 10 euros le burger.

Dumbo, 64, rue Jean-Baptiste Pigalle, Paris (9e) et 14, rue des Petites Écuries, Paris (10e).

© DR



Sold Out burger

Ce sont aussi des smash burgers que propose Sold Out. La particularité ? Pour éviter le gaspillage alimentaire, les stocks sont limités. Et donc quand il n’y en a plus, c’est «sold out». Côté recette, le burger est fait avec un potato bun (préparé avec un peu de purée de pommes de terre), un cheddar vieilli neuf mois, des oignons rouges, des pickles et une «sauce secrète». À partir de 9 euros le burger, le double à 12 euros.

Sold Out Burger, 2, rue Lucien Sampaix, Paris (10e).

PNY

Après avoir révolutionné l’offre de burger il y a dix ans, PNY est toujours présent dans la capitale et plus implanté que jamais avec près d’une dizaine d’adresses. Et une qualité de burger qui ne déçoit pas, du bun au steak en passant par le cheddar. L’incontournable The return of the cowboy (sauce BBQ, poitrine de porc fumée, confit d’oignons) est toujours à la carte et de nouveaux burgers sont proposés régulièrement. À partir de 12,90 euros.

PNY, 10, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, Paris (4e) et d'autres points de vente dans la capitale.

© PNY



Baby Love burger

Nouvelle petite pépite du 11e arrondissement de Paris, Baby Love Burger a une carte simple mais très efficace. La star ? Le cheeseburger, d’une grande qualité : potato bun maison légèrement doré, un steak de bœuf croustillant, du bon cheddar, de la salade, des oignons et une sauce délicieuse.

Il est possible de le décliner en double cheeseburger, fried chicken burger ou même en version veggie. Accompagné de bonnes frites maison, le tout est à déguster sur place ou à emporter.

Baby Love Burger, 63, rue Saint-Maur, Paris (11e).

One & One Paris

On trouve dans ce petit restaurant aux airs pittoresques et vintage un burger original. Imaginé en collaboration avec No Diet Club, le Fried burrata burger. Il est composé d’une belle burrata panée, de roquette, de tomate, et d'un pesto maison, le tout dans un bun boulanger toasté. Pour les plus gourmands, l’option frites maison à la truffe et au parmesan est idéale. Chez One&One Paris, on retrouve aussi des burgers plus classiques, tout aussi bons.

One & One Paris, 7, passage des Panoramas, Paris (2e).

Umami Burger

Cette chaîne américaine a ouvert sa première adresse européenne à Paris au 2e étage de l’hôtel Pullman, juste à côté de la gare Montparnasse. Son nom vient de la fameuse «5e saveur» que l'on retrouve dans la street-food japonaise comme les ramens.

Elle se décline ici dans une collection de burgers à découvrir (à partir de 16 euros), du plus classique au plus pantagruélique comme avec le Rossini au foie gras poêlé et à la sauce aïoli à la truffe. Le lieu a notamment accueilli une collab avec le rappeur Hatik. Au mernu, on retrouvait une recette à base de filet de poulet halal avec graines et sauce Brazil.

Umami Burger, 19, rue du commandant René Mouchotte, Paris (14e).