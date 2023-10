Noël 2023 : voici les 6 plus beaux calendriers de l’avent à offrir

Noël approche à grands pas. Pour accompagner ce compte à rebours, il est difficile de faire l’impasse sur un calendrier de l’avent. D’autant que les grandes maisons de chocolats proposent des modèles très originaux…et plein de gourmandises.

Le Chocolat des Français

Avec ses dessins et ses couleurs chocs, le Chocolat des Français met le paquet cette année. Bienvenue à Chocoland a été illustré par Valentin Pujadas. Et à l’intérieur : des surprises en chocolat made in France, 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme et certifié par le label AB.

Calendrier Le chocolat des Français, 34,90 €

La Maison Lenôtre

Cap sur un pays imaginaire avec la Maison Lenôtre. Peuplé d’animaux fantastiques, ses cases dévoilent différents chocolats (lait ou noir fourré au praliné, noisette ou amande enrobée de chocolat, nougat parfumé aux épices de Noël...). Tout un programme pour attendre le jour J.

Maison Lenôtre, 39 €

Betjeman & Barton

Place au cirque avec Betjeman & Barton. Ce calendrier original cache pas moins de 24 sachets de thés signatures et de grands crus de la maison qui sont à découvrir pendant les longues soirées d’hiver. On retrouve le thé Breakfast Royal, le thé Pouchkine, le thé Sencha mais aussi le très attendu Christmas Tea.

Betjeman & Barton, 33 €

Chapon

Les délicieux chocolats Chapon présentent un envoûtant calendrier de l’avent. Un superbe objet peuplé d’oiseaux et de fauves qui évoluent dans un cadre onirique. Sans oublier bien entendu de nombreux chocolats et bonbons à découvrir jour après jour.

Chapon, 58,95 € (disponible dans les magasins Chapon mais aussi à la Grande Epicerie de Paris)

Pierre Hermé

Avec sa forme emblématique de couronne, le calendrier de l'avent de Pierre Hermé est une jolie création qu'on posera au milieu d'une table pour créer une ambiance de Noël. Cette année, ce sont les créations graphiques de l'artiste Gianpaolo Pagni qui peuplent les articles de Noël. Ses petits tiroirs cachent 24 douceurs au chocolat.

Pierre Hermé, calendrier signature, 65 €

Claire Heitzler

C’est un calendrier déstructuré. Dans un coffret en kraft, des petites boîtes numérotées de 1 à 24, renferment des gourmandises chocolatées ou des confiseries comme des pâtes de fruit ou des guimauves.

Claire Heitzler, 45 €