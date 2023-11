Paris : où fêter le beaujolais nouveau 2023 ?

Comme chaque année, le beaujolais nouveau est de sortie le 3e jeudi du mois de novembre. Toujours très appréciée des Parisiens, cette tradition se célèbre dans quelques établissements incontournables.

Le Pied de cochon

Cette institution parisienne ne raterait le beaujolais nouveau pour rien au monde. A la carte ? Les crus du Domaine des Nugues de Gilles Gelin (29 euros la bouteille). Cette année l'étiquette a été conçue par une illustratrice. Elle arbore des petits cochons ailés.

6, rue coquillière Paris, 1er

yann_deret



La brasserie Bellanger

Située en plein coeur de l'arrondissement le plus bobo de la capitale (le 10e), la brasserie Bellanger propose la cuvée de Laurence et Rémi Dufaître, tendance nature (26 euros la bouteille). Et le soir, ambiance disco et house à partir de 20h avec les DJ DSM et Woogy.

140, rue du Faubourg Poissonnière, Paris 10e

The Hoxton Paris

Il y aura du beaujolais mais aussi des vins natures à la soirée spéciale organisée au bar à vin Planche du Hoxton Paris. Tapas à partager dans un cadre élégant, et ce dès 17h30.

30-32, rue du Sentier, Paris 2e

Le Food Market

Le Food Market (11e) met à l’honneur lui aussi les vins de gamay ce jeudi soir. En collaboration avec l’agence Soif, on annonce des «vins vivants et vibrants». Ils se boivent avec les viandes de Melt, le pastrami de Will’Deli et aussi les galettes saucisses de l’ex-Top Chef Bérangère Fagart.

1, boulevard de Belleville, Paris 11e

Les Vedettes du Pont Neuf

Et pourquoi ne pas trinquer sur un bateau qui remonte la Seine ? Les Vedettes du Pont Neuf proposent une croisière d’une heure (23 euros) pour célébrer le beaujolais nouveau. Une terrasse sur le pont supérieur permet d’admirer la capitale et le bar sert des verres «à déguster à discrétion».

Embarquement 1, square du Vert Galant, Paris 1er.