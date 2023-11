Noël 2023 : les meilleurs produits gourmands pour réussir son réveillon

Noël, ce n'est pas que les cadeaux. C'est aussi une belle table autour de laquelle on partage des bonnes choses. Cette année encore, les grandes marques ont conçu des bons petits produits pour régaler ses proches et passer un bon moment. Voici quelques idées pour sublimer son repas.

De l’huile de truffe

Pour apporter une petite touche d’exception à ses noix de Saint-Jacques poêlées ou à tout autre plat d’exception, cette huile d’olive aromatisée à la truffe est toute trouvée. Elle est présentée dans un joli flacon aux lignes délicates.

Huile d’olives à la truffe, Château d’Estoublon, 36,5 €

Un saumon à flamber

On connaît la passion des Français pour le saumon et particulièrement au moment des fêtes de fin d’année. Mowi propose une nouveauté originale : un saumon à flamber. Un fois servi, on le recouvre d’alcool aux notes poivrées et on le fait flamber devant ses invités pour quelques secondes de spectacle.

Cœur de saumon à flamber, Mowi, 6,99 euros

du Caviar

Noël est l’occasion de sortir le grand jeu. Le Comptoir du caviar a conçu de jolis coffrets gourmands pour cette fin d’année. Dans le féérie, on retrouve un boîte d’osciètre au délicat goût iodé et beurré ainsi qu’un terrible tarama à la truffe.

Coffret féérie de Noël, Le Comptoir du caviar, 80 €

Un concentré d'Angelina

Pour faire plaisir aux gourmets, ce coffret contient tout ce qui a fait le succès de la maison Angelina : le fameux chocolat chaud à réchauffer soi-même, la crème de marrons et les délicates crêpes dentelles enrobées de chocolat.

Coffret les emblématiques, Angelina, 21, 90 €

Un panettone

En alternative à la bûche, le panettone a plus d'un argument. Dacasto en propose un fourré à la crème de pistache particulièrement addictif qu'on trouve dans les rayons de la Grande Epicerie de Paris.

Panettone crème à la pistache, Dacasto, 36,95 €