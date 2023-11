Sushi Shop : une nouvelle box fleurie en collab avec l'artiste Pierre Brault

La célèbre chaîne de sushis met à l'honneur l'artiste plasticien Pierre Brault dans une box très fleurie avec des créations culinaires qui misent sur la fraîcheur et les couleurs vives.

Le sushi se réinvente. Pour sa nouvelle collaboration, Sushi Shop a fait appel à un artiste plasticien. Il s'agit de Pierre Brault qui met l'environnement et la biodiversité au coeur de sa création en utlisant par exemple du plexigas recyclé.

Son inspiration s'est portée sur une box 100% sushis, pleine de fraîcheur et de couleurs avec des fleurs en trompe-l'oeil.

A l'intérieur, on découvre le salmon citrus tulip, une nouvelle création réalisée avec du tartare de saumon, du concombre, de l'aneth et une mayonnaise acidulée. On en fait une bouchée. Le spring mango flower mise sur l'exotisme avec ses morceaux de daurades et de mangues et sa petite fleur de pensées

Enfin, le tuna blossom roll est aussi tout en fraîcheur avec rémoulade de céleri, pomme verte et thon. Ces trois créations s'accompagnent de grands classiques de la maison comme les salmon rolls. En tout, 42 pièces composent cette nouvelle box en édition limitée.

Sushi Shop (groupe Amrest) est actuellemnet l’un des leaders du marché des sushis livrés à domicile. La chaîne compte près de 150 points de vente en France mais aussi dans d’autres pays comme en Espagne ou en Belgique. L’enseigne collabore régulièrement avec des chefs réputés ou des artistes.

Box Pierre Brault x Sushi Shop, 47 €