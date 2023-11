Paris : la nouvelle édition du Grand Tasting ouvre ses portes au Carrousel du Louvre

Événement incontournable des amateurs de grands vins, la nouvelle édition du Grand Tasting Paris doit se dérouler les 1 et 2 décembre prochains à Paris.

C’est le rendez-vous annuel des grands domaines de France et d’ailleurs. Le Grand Tasting Paris va mettre en avant pendant deux jours toutes les cuvées distinguées dans le fameux guide Bettane+Desseauve. Au total, 300 vignerons seront présents sur la durée de l’événement. Ils feront découvrir 1.200 vins.

«Ce festival des meilleurs vins et de ceux qui les font est un moment unique et un peu magique où bat le coeur de la civilisation du vin» explique le communiqué qui annonce le Grand Tasting Paris.

Armé de son verre de dégustation, on déambule dans les allées du salon au Carrousel du Louvre (Carrefour des grands crus, espace des grands vins) à la rencontre des ambassadeurs de belles bouteilles.

© DR

Plusieurs approches sont possibles : éplucher le programme et cocher les domaines à visiter. Ou alors s’en remettre aux experts de Bettane+Desseauve. Ces derniers ont déterminé plusieurs parcours thématiques. Le parcours vert par exemple part à la découverte des domaines en bio, biodynamie voire même végan. Les amateurs de grands noms se concentreront quant à eux sur le chemin «So Famous». Le tracé «Rose is the new black» s’adresse, comme son nom l’indique, aux amateurs de rosé.

Le salon propose aussi toute une série de master-class étonnants. L’un d’entre eux fait découvrir six grands blancs du domaine mythique Leflaive en Bourgogne. Pour le bordelais, Château Pontet-Canet propose un petite verticale (quatre millésimes entre 2008 et 2020) et promet de belles émotions.

Le Grand Tasting Paris, Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli, Paris 1er (Du vendredi 1er au samedi 2 décembre)

L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.