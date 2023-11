Bière de Noël : d'où vient réellement cette tradition ?

La bière de Noël enchante tous les ans nos hivers froids, pluvieux ou neigeux. Chaque année, de nouvelles sortes de bières de Noël sont vendues par les grandes marques françaises, allemandes ou belges et un grand nombre de brasseries artisanales. Mais quelles sont donc leurs origines ?

Les bières de Noël représentent une certaine nouveauté dans le paysage commercial européen et américain depuis le début du XXe siècle, avec la diffusion de la culture commerciale de Noël par les Américains et les Britanniques et de la «Christmas ale». Il s’agit des bières traditionnellement riches en ingrédients, denses, grâce aux longs mois de brassage dont elles sont souvent issues.

Par ailleurs, elles sont souvent fortement alcoolisées, de 6% à 8%. D’après la zythologue (spécialiste des bières) française Élisabeth Pierre, «depuis les IVe et Ve siècles, la période de brassage en Europe commençait début octobre et les brassins suivaient le rythme de 80 jours.» La bière sortait donc en fin d’année et celle qui était brassée traditionnellement le 23 décembre, sortait début mars.

Des recettes alsaciennes ou belges

Les bières dites de Noël que nous connaissons aujourd’hui, sont traditionnellement riches en épices et fortement alcoolisées et possèdent une multiplicité de recettes et de méthodes de fermentation, qui leur donnent un goût très varié.

Mais d’où viennent donc ces ingrédients spécifiques ? «Les bières dites de Noël viennent d’abord d’Alsace, où l’on a rajouté les épices utilisés pour la pâte du pain d’épices : le clou de girofle, la cannelle, le gingembre, la coriandre et les agrumes» poursuit Élisabeth Pierre.

En Belgique, il existe «une longue tradition d’épicer les bières» rappelle la zythologue, ce qui explique qu’on y ait aussi élaboré des bières très aromatisées, notamment au moment de Noël.

de multiples références

La difficulté est bien-sûr de savoir quel type de bière de Noël choisir, alors que le choix au supermarché ne manque pas, au contraire. Élisabeth Pierre suggère la Campanae Natales (cloches de Noël), brassée par les moines de l’abbaye de Saint-Wandrille et disponible dans certains supermarchés et sur le site de l’abbaye.

Parmi les autres bières, le site aperitif-france.com hisse au sommet de son classement la Délirium Christmas, la Rocking Rudolph, par le Comptoir irlandais, ou encore la bière de Noël Jenlain, fabriquée dans le nord de la France.