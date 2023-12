McDonald's : la recette du mythique Big Mac va évoluer

Le McDonald's change la recette de son Big Mac après sept ans de réflexion. Pour commencer, l'enseigne de fast-food commercialisera ce nouveau burger seulement aux États-Unis.

Le changement, c'est maintenant pour les fans de Big Mac. Le burger le plus populaire de la chaîne de fast-food McDonald's va voir sa recette évoluer. Après sept longues années de recherches et de développement, la firme américaine a décidé de changer la composition et la préparation de son Big Mac avec un objectif : améliorer la qualité de son burger afin de contrer la concurrence des chaînes comme Five Guys, Wendy's ou encore Shake Shack.

Une qualité supérieure du Big Mac est donc espérée avec plus de cinquante modifications : «Nous pouvons le faire vite et rester dans notre zone de confort mais cela n’a pas nécessairement bon goût. Nous voulons donc intégrer de la qualité», explique Chris Young, au Wall Street Journal. Après des premiers tests en Australie, la chaîne implante progressivement la nouvelle recette sur «ces terres», aux États-Unis.

de nouveaux buns

Les pains du Big Mac seront des brioches au beurre avec des graines de sésames dispersées de façon plus aléatoire, pour un look plus authentique, plus «fait maison», rapporte le Wall Street Journal. Le bun du bas sera également plus épais pour mieux conserver la chaleur à l'intérieur du burger. La viande connaîtra aussi une modification avec les deux galettes de bœuf qui seront cuites par six et non par huit. «L'entreprise a calibré au millimètre près l'espace de la coque métallique qui presse les hamburgers sur le grill, pour éviter d'appuyer trop fort et d'en faire sortir tout le jus».

Les accompagnements seront aussi améliorés comme le fromage avec les tranches de cheddar qui seront sorties plus tôt du frigo afin qu'elles fondent plus facilement tout en obtenant une meilleure onctuosité. Pour les oignons McDonald's a travaillé avec ses partenaires pour développer une variété capable d'être déshydratée très tôt après la récolte. Autre changement, les oignons seront saupoudrés en petits morceaux sur les steaks pendant la cuisson. Enfin, une nouvelle qui devrait ravir tous les fans du mythique burger : les portions de la sauce seront plus généreuses en passant de 9 à 14 grammes par burger.

Il n'y a qu'une chose qui ne changera pas selon «McDo», c'est le prix, tout en expliquant que chaque franchisé fixe ses propres tarifs.