Noël 2023 : voici les 10 meilleurs champagnes à déguster pour les fêtes

Une belle table de Noël s’honore avec un bon champagne. Les grandes maisons, mais aussi les plus modestes, proposent des cuvées très réussies pour réussir son réveillon. Voici une sélection des meilleures bouteilles.

Laurent-Perrier

La grande maison de champagne Laurent-Perrier privilégie le chardonnay dans sa cuvée sobrement baptisée «La cuvée». Elle mise sur la fraîcheur et la légèreté grâce à un vieillissement de quatre années.

La cuvée, Laurent-Perrier, 45 €

Veuve Clicquot

La Grande Dame est un peu la cuvée star de Veuve Clicquot. Elle a été nommée ainsi en hommage à la fondatrice de cette maison prestigieuse. Majoritairement issu de pinot noir, ce vin est tout en tension. Le 2015 est un millésime solaire qui a developpé un nez floral (acacia, jasmin) et une bouche soyeuse.

Veuve Clicquot, La Grande Dame 2015, 2015 €

Henriot

Les champagnes millésimés offrent toujours de belles surprises en dégustation. C’est le cas de ce Henriot Brut 2014. Ses raisins ont connu une année contrastée entre fortes chaleurs et périodes de pluies intenses. La cuvée y a puisé son caractère. C’est un champagne puissant mais sans excès avec une agréable fraîcheur qui se finit sur note amère.

Henriot brut 2014, 79 €

Mumm

Ce champagne millésimé s’adresse aux amateurs et aux connaisseurs de vins effervescents. Cette cuvée a été élaborée avec une dominante pinot noir. A la dégustation, il offre un nez de pêche et de miel. En bouche, on retrouve ce registre avec une finale grillée agréable.

Mumm millésime 2015, 45 €

Taittinger

La cuvée brute de Taittinger est la valeur sûre des réveillons. A l’appéritif, ses bulles discrètes et harmonieuses font leur petit effet. Ce vin est un juste équilibre entre les trois cépages roi de la région. Il accompagne merveilleusement les fêtes.

Brut Réserve, Taittinger, 48 €

Nicolas Feuillate

Incontournable des réveillons, le cuvée Réserve Exclusive Brut de Nicolas Feuillatte s’habille d’un étui en édition limitée pour cette fin d’année. «Unleash the bubbles», «Let’s sparkle»... A chacun de faire son choix.

Cuvée Réserve exclusive brut, Nicolas Feuillatte, 38€

Pannier

Et si l’on tentait un champagne 100% pinot meunier ? C’est le pari de Pannier (Covama) qui propose pour les fêtes deux cuvées monocépage. Charly-sur-Marne offre une belle expérience de dégustation pour les amateurs de champagne qui aiment sortir des sentiers battus. Il s’agit là d’un vin de caractère avec une belle texture en bouche.

Cuvée Charly-sur-Marne, Pannier, 50 €

Abelé 1757 x Le Tanneur

Deux cadeaux en un. C’est l’idée de la maison Abelé pour les fêtes. Sa cuvée brut signature s’accompagne d’un petit présent : un porte-cartes en cuir siglé par les deux maisons. Il se présente dans un petit écrin élégant, qui lui-même trouve sa place dans un plus grand coffret avec la bouteille de champagne.

Coffret Abelé 1757 x Le Tanneur, 89 €

Gosset

Dernière création de la maison Gosset, la cuvée Celebris Vintage 2012 est présentée dans un coffret éco-conçu, en bois de frêne massif certifié. Un écrin de luxe pour accueillir une cuvée d’exception. Fines bulles, nez d’agrume et bouche gourmande. Un vin complexe qui évolue au fil de la dégustation.

Cuvée Celebris Vintage 2012, Gosset, 234 €

Alfred Gratien

La cuvée brut nature Alfred Gratien offre un bon rapport qualité/prix. C’est un vin tout en tension qu’on pourra servir à l’apéritif mais aussi pour accompagner des plats de fêtes.

Cuvée brut nature, Alfred Gratien, 39 €