Intoxication alimentaire : après celles d'Arcachon, les huîtres de la Manche et du Calvados interdites à la consommation

Les préfectures du Calvados et de la Manche ont interdit temporairement, vendredi, la consommation et la commercialisation des huîtres dans certains secteurs littoraux, en raison de problèmes sanitaires. Une information qui fait suite aux intoxications dues aux huîtres du Bassin d'Arcachon.

Une mauvaise nouvelle de plus pour les amateurs d'huîtres. Après celles du bassin d'Arcachon, c'est au tour des huîtres des départements du Calvados et de la Manche d'être interdites à la vente et à la consommation, pour des raisons sanitaires. Cette décision fait suite à de nombreux cas de gastro-entérite aigüe : «Suite à des signalements de cas de toxi-infections alimentaires collectives dont les symptômes sont ceux de la gastro-entérite aigüe, le préfet du Calvados a décidé d'interdire temporairement la commercialisation et la mise à la consommation humaine des coquillages provenant des secteurs de Grandcamp-Maisy et de Géfosse-Fontenay. La pêche de loisir de coquillages est également interdite. Ces mesures seront levées dès lors que la qualité sanitaire des coquillages sera redevenue pleinement satisfaisante», explique la préfecture du Calvados dans un communiqué.

Pour la Manche, c'est la zone de St Vaast La Hougue qui est touchée avec la présence de «norovirus» détectée suite à des analyses menées sur des huîtres d'élevage. Pour le moment, aucun cas grave n'est à déplorer. Le «norovirus» n'est autre que le virus responsable de la gastro-entérite. Si leur transmission se fait habituellement entre les humains, ces virus «peuvent aussi être transmis par voie alimentaire par ingestion d'eau ou d'aliments, consommés crus ou peu cuits», explique Santé publique France sur son site.

Les OSTRÉICULTEURS DEMANDENT UNE INDEMNISATION

Des interdictions qui tombent au pire moment pour les ostréiculteurs, pour qui la période des fêtes de Noël est l'une des plus importantes de l'année : «Là, les commandes commencent à bien s'annuler. On va estimer ça à peu près à 20-30 % du chiffre d'affaires. C'est un grand coup dur, après l'épisode de tempête qu'on a eu, plus maintenant la fermeture des huîtres, c'est un gros coup dur au moment des fêtes parce que c'est une grosse période de l'année», explique Maïron Martin, un ostréiculteur du Bassin d'Arcachon, sur CNEWS.

Les ostréiculteurs mettent notamment en cause une mauvaise gestion des eaux pluviales après les grosses intempéries de cette automne. Les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon estiment ainsi leurs pertes à environ 8 millions d'euros, et envisagent de porter plainte si «une solution concrète pour indemniser les entreprises sinistrées» n'est pas rapidement trouvée. «Aujourd'hui, il faut savoir qui va payer l'addition», a assuré Olivier Laban, président du Comité régional de conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA).