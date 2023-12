La Plage Parisienne : la guinguette chic du quartier de Beaugrenelle à Paris

Situé sur les quais face à la Seine, le restaurant la Plage Parisienne offre une parenthèse de douceur dans un esprit guinguette chic.

Le dépaysement est immédiat. Face à la Seine et à la statue de la Liberté, la Plage Parisienne jouit d’une vue qui procure une évasion immédiate. Ce restaurant ouvert il y a peu par le groupe Beaumarly (Café Marly, Maison du Caviar, Café Beaubourg...) est un hâvre de calme et de douceur, loin du tumulte de la ville qui n’est pourtant pas loin.

La déco est signée Martin Brudniski qu’on retrouve régulièrement dans les classements des meilleurs créateurs. Les couleurs sont douces et chaudes. Elles confèrent une atmosphère très cosy à laquelle participent également les confortables banquettes. Il y a surtout beaucoup d’espace si bien que chaque table bénéficie d’une parfaite intimité tout le long de son repas.

©Angela Di Paolo

En cuisine, la Plage Parisienne mise sur des plats à la fois simple et sophistiquée, toujours d’une grande fraîcheur. Ce jour là, un ceviche de bar avec une délicieuse sauce piment vert et yuzu. Les Saint Jacques sont justes cuites avec beurre blanc citronné et un bouquet d’herbres fraîches (persil, aneth, cerfeuil, coriandre). Pour les amateurs de viande, la carte propose les classiques tartare de boeuf ou le tigre qui pleure bien relevé.

Chaque plat s’accompagne d’une garniture au choix : haricots verts, fondue de poireaux, purée, riz, mesclun ou frites délicieuses.

©Angela Di Paolo ©Angela Di Paolo

Parmi les autres plats phares de la Plage Parisienne, on citera la tranche de foie de veau à la réduction de balsamique avec raisins secs ou encore le bar à la grenobloise, cette sauce aux câpres et au citron.

Pour les desserts, les suggestions mise sur le plaisir régressif. On cèdera à l’appel du moelleux au chocolat. Il se déguste à son rythme en contemplant le ballet des péniches.

Aux beaux jours, la Plage Parisienne s’enrichit d’une très belle terrasse qui confirme plus que tout son esprit guiguette chic.

La Plage Parisienne, Port de Javel Haut, Paris 15e.