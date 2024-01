Supermarchés : voici les 8 marques qui vont disparaître des magasins Carrefour

A partir de ce jeudi 4 janvier, les marques de Pepsico sont bannies des rayons des magasins Carrefour. L'enseigne de grande distribution reproche au groupe d'avoir réclamé des hausses de prix excessives.

«Nous ne vendons plus cette marque pour cause de hausse de prix inacceptable». A partir de ce jeudi 4 janvier, les clients des magasins Carrefour vont pouvoir lire cette phrase dans plusieurs rayons. Elle concerne les produits du groupe Pepsico que la chaîne de supermarchés a décidé de ne plus vendre.

D'après les informations d'Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la grande distribution, Carrefour a pris cette décision dans le cadre des négociations commerciales en cours avec les industriels, qui déterminent les conditions de vente (prix d'achat, place en rayon, calendrier promotionnel...) d'une large part des produits de grandes surface.

Or, lors de ces discussions, Pepsico a réclamé des hausses de tarifs que Carrefour a jugées «inacceptables». Toutes les marques du groupe ont donc été bannies des rayons, c'est-à-dire Lipton, 7up, Pepsi, Lay's, Doritos, Bénenuts, Quaker ou encore Alvalle.

Carrefour-Pepsico : la rupture !



Sans prendre pour l'heure de mesures similaires, le patron de Système U, Dominique Schelcher, a déploré ce mercredi l'«attentisme» de certains agro-industriels. S'il s'est félicité d'avoir trouvé un accord avec Yoplait, Entremont ou encore la coopérative Laïta, il a toutefois regretté de n'avoir «même pas eu de premier rendez-vous» avec d'autres, notamment Danone.

Ces négociations s'achèvent habituellement au 1er mars mais, cette année, elles doivent être conclues au plus tard le 15 janvier pour les fournisseurs réalisant moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires et au plus tard le 31 pour les plus gros fournisseurs.

Le gouvernement a fait le choix de les avancer de quelques semaines cette année, en espérant que les baisses des coûts de certaines matières premières, par exemple le blé ou l'huile, soient plus rapidement répercutées dans les rayons.