Fête des pères et des mères 2024 : les meilleurs cadeaux pour les gourmands

Certes, la gourmandise est un vilain défaut, mais c'est si bon d'y succomber de temps en temps. Voici notre sélection de produits et accessoires pour les mamans et les papas gourmands.

Tablette de chocolat noir Puyricard

Un excellent chocolat, oui, mais savamment mis en valeur. Cette tablette de chocolat noir 72%, en édition limitée, est l'œuvre des ateliers Puyricard, en Provence, façonnée à la main pour célebrer toutes les mamans. Agrémentée de chocolat blond, de fruits à coques, de raisins secs et d'éclats de fleurs cristallisées, elle devrait faire l'unanimité. Et donc être engloutie assez vite, malheureusement.

Tablette de chocolat noir 72%, Puyricard, 14 €

Whisky Glenfiddich Solera reserve 15

Un Single malt patiemment assemblé. Avant d'être mis en bouteille, le Glenfiddich Solera Reserve 15 ans d'âge est issu d'un mariage de nectars vieillis dans d'anciens fûts de bourbon, de sherry, et de fûts de chêne neufs. Le mariage intervient ensuite dans une cuve de bois portugais de plus de 7500 litres, appelée «Solera Vat», installée dans la distillerie écossaise. A l'arrivée, il dévoile des arômes profonds d'épices, de miel et de fruits, qui s'apprécieront avec modération, bien entendu.

Whisky Solera Reserve 15 ans, Glenfiddich, 67,90 € environ

Machine à eau pétillante Sodastream Enso

Sodastream monte en gamme. Se dernière machine à eau pétillante, baptisée Ensō, est la réponse à une concurrence de plus en plus agressive sur le secteur premium. Imaginée par le designer japonais Naoto Fukasawa, elle mise sur un style épuré et fait appel à un matériau noble, l'acier inoxydable. Belle et durable, cette machine trouvera facilement sa place dans chaque intérieur.

Machine à eau pétillante Ensō, Sodastream, 239,99 €

Machine à café Siemens eq900 Plus

Voici une machine à café-broyeur très complète, et très onéreuse, soyons honnête. Ce modèle EQ900 Plus de Siemens est entièrement automatique, doté d'un écran tactile, et il est même capable de s'adapter au grain de café fourni grâce au procédé "beanIdent System". Si vous êtes nombreux à la maison, pas de souci, car la machine est capable de conserver en mémoire dix profils distincts.

Machine à café EQ900 Plus, Siemens, 2.000 € environ

Vin blanc bio Mouton Cadet

La maison Mouton Cadet propose un vin blanc bio pour le printemps 2024, dans sa collection Fresh. Baptisée Nathan, du prénom de l'arrière-petit-fils du baron Philippe de Rotschild, il met en valeur le Sauvignon Blanc, cépage emblématique du bordelais, et se distingue par sa fraîcheur et des notes d'agrumes très appréciables.

Vin blanc Mouton cadet bio X Nathan 2023, 12,90 €

Tasses à capuccino Le Creuset

Le Creuset, marque prestigieuse de l'art de vivre à la française, propose une collection baptisée Petits Fours. Parmi les différentes pièces proposées pour le printemps, on aime beaucoup ces 4 petits mugs en céramique (200 ml chacun), aux couleurs joliment dégradées.

Set de 4 tasses à capuccino collection Petits fours, Le Creuset, 60 €

Linge de maison La Cornue

Le plaisir se déroule également en cuisine. La maison haut-de-gamme La Cornue propose de multiples accessoires, dont ce set de linge de maison pour faire sensation derrière les fourneaux, ou même devant le barbecue. Il comprend un tablier équipé de liens en cuir, une double manique, un torchon en coton peigné et un essuie main en nid d’abeille.

Linge de maison Carbone et bleu, La Cornue, 164 €

Champagne Moët & Chandon édition spéciale

Pour cette année olympique, rien de tel qu'un hommage tricolore, avec cette édition spéciale du champagne Moët & Chandon Impérial. Benoît Gouez, Chef de Cave Moët & Chandon, a élaboré cette prestigieuse cuvée, qui se distingue par son fruité, son palais savoureux et sa maturité élégante. A consommer avec modération, bien sûr.

Champagne édition limitée Moët Impérial, disponible chez Monoprix et sur Clos19, 44 €

Plancha premium 76 cm Weber

Spécialiste des barbecues, Weber propose désormais une large gamme de planchas, idéales pour recevoir quand les beaux jours arrivent. Capables d'atteindre 260°C, elles saisissent tous les ingrédients, de la viande aux petits légumes en passant par les fruits de mer. Trois formats existent (43 cm de large, 56 cm et 76 cm), en fonction de vos besoins et de vos envies. La plus large est livrée avec un chariot de transport et dispose d'un affichage digital.

Gamme de planchas premium, Weber, à partir de 399 €

Huile d'olive Château Calissane

Situé à Lançon-Provence, Château Calissanne a conçu une collection d'huiles d'olive «fière de ses couleurs».

Baptisée Cocorico, elle comprend trois références d'huile ainsi qu'un rosé. Avec ses packagings originaux, c'est une bonne idée cadeau pour les gourmets.

Huile d'olive fruité vert & fruité vert intense, Château Calissanne,19,90 €