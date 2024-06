Fête des pères et des mères 2024 : les meilleurs cadeaux pour les épicuriens

Certes, la gourmandise est un vilain défaut, mais c'est si bon d'y succomber de temps en temps. Voici notre sélection de produits et accessoires pour les plus gourmands.

Rhum Santa Teresa 1796

Un pur produit sud-américain. Le rhum multi-récompensé Santa Teresa 1796 nous vient en effet tout droit du Venezuela, et il incarne tout l'esprit de la distillerie et de son savoir-faire multicentenaire. Élaboré selon la méthode du triple vieillissement et associé au procédé Solera (un assemblage dans une gigantesque cuve de bois portugais), ce rhum est riche en nuances, avec des arômes de chocolat noir, de vanille, ou encore de poivre et de tabac.

Rhum Santa Teresa 1796, 53,60 €

Cuvée 2023 «fantastique» Château Sainte Marguerite

Un rosé de grande qualité. La cuvée «Fantastique» du château Sainte Marguerite est un vin biologique et vegan élaboré avec précision grâce aux plus belles parcelles du domaine, à La-Londe-les-Maures, dans le Var. Trois cépages (Grenache, Cinsault et Rolle) sont utilisés pour cet assemblage, qui aboutit à un vin frais et plein de saveurs.

Fantastique rosé, Château Sainte Marguerite, 30 €

Vodka Cîroc Limonata

Une vodka aux arômes de citron mûris au soleil ? L'idée a été développée par Cîroc, une marque française qui a réussi à exporter son succès aux Etats-Unis. Ce mélange de vodka (élaborée à partir de raisins, ce qui est une rareté dans le domaine) et d'agrumes confère toute sa spécificité à cette limonata très rafraîchissante.

Limonata, Cîroc, 59 €

Couteaux Le coq français Paris 2024

Le coq français, coutellerie française située à Thiers, propose une magnifique collection de couteaux sous licence officielle pour les JO de Paris. Le modèle Lock est particulièrement réussi, avec un manche en bois naturel et inox avec traitement de couleur par sublimation. Tous les produits sont certifiés par Origine France Garantie, et un code promo de -10% est actuellement disponible pour tout achat à partir de 50 € sur le site avec le code BONNEFETEPAPA63.

Couteau de Poche Lock Paris 2024, Le coq français, 115 €

Lunch Box MonBento X Peugeot

Quand les bons petits plats sont prêts, il est toujours utile d'avoir sous la main un récipient pratique et élégant pour les transporter et en profiter hors de chez soi. C'est à ce moment précis qu'intervient la lunch box Monbento X Peugeot Original Dimensions. Fabriquée en France, elle se distingue par son design sobre et graphique. Outre ses deux niveaux de stockage, elle dispose même d'un espace de stockage pour mettre fourchette et couteau sous le couvercle.

Lunch Box Original dimensions, MonBento X Peugeot, 44,90 €

Whisky The Balvenie Doublewood 12 ans

Un nectar venu d'Ecosse qui donnera satisfaction aux amateurs comme aux experts. Le whisky The Balvenie DoubleWood de 12 ans d’âge est un Single Malt riche en arômes avec un vieillissement opéré pendant au moins douze ans dans des fûts de chêne traditionnels. Il passe ensuite neuf mois dans des fûts espagnols ayant contenu du sherry Oloroso, ce qui lui confère au final un goût équilibré.

Whisky DoubleWood 12 ans, The Balvenie, 69 €

Tablette de chocolat noir Puyricard

Un excellent chocolat, oui, mais savamment mis en valeur. Cette tablette de chocolat noir 72%, en édition limitée, est l'œuvre des ateliers Puyricard, en Provence, façonnée à la main pour célebrer toutes les mamans. Agrémentée de chocolat blond, de fruits à coques, de raisins secs et d'éclats de fleurs cristallisées, elle devrait faire l'unanimité. Et donc être engloutie assez vite, malheureusement.

Tablette de chocolat noir 72%, Puyricard, 14 €

Whisky Glenfiddich Solera reserve 15

Un Single malt patiemment assemblé. Avant d'être mis en bouteille, le Glenfiddich Solera Reserve 15 ans d'âge est issu d'un mariage de nectars vieillis dans d'anciens fûts de bourbon, de sherry, et de fûts de chêne neufs. Le mariage intervient ensuite dans une cuve de bois portugais de plus de 7500 litres, appelée «Solera Vat», installée dans la distillerie écossaise. A l'arrivée, il dévoile des arômes profonds d'épices, de miel et de fruits, qui s'apprécieront avec modération, bien entendu.

Whisky Solera Reserve 15 ans, Glenfiddich, 67,90 € environ

Machine à eau pétillante Sodastream Enso

Sodastream monte en gamme. Se dernière machine à eau pétillante, baptisée Ensō, est la réponse à une concurrence de plus en plus agressive sur le secteur premium. Imaginée par le designer japonais Naoto Fukasawa, elle mise sur un style épuré et fait appel à un matériau noble, l'acier inoxydable. Belle et durable, cette machine trouvera facilement sa place dans chaque intérieur.

Machine à eau pétillante Ensō, Sodastream, 239,99 €

Amaro Amante 1530

A déguster seul ou en cocktail, cet amaro (amer) bien équilibré, baptisé Amante 1530, reprend l’esprit des grands spiritueux du genre en misant sur des arômes plus complexes. Il propose un mélange d'agrumes cultivés en Italie, de gingembre, de chèvrefeuille, d'herbes aromatiques, de quinquina, de rhubarbe... Sa jolie teinte orangée est une invitation à en profiter entre amis, en fin de journée, quand le soleil décline.

Spiritueux Amante 1530, 24,90 €

Rhum Saison

La maison Tessendier, connue pour son cognac depuis 1880, s'est lancée assez récemment dans la production de rhum. Elle propose une gamme Triple cask (triple maturation), disponible en trois variétés et trois terroirs distincts. Saison Jamaica est un 4 ans d'âge, Saison Barbados un 5 ans et Saison Trinidad un 7 ans. Ces rhums vieillissent sur leurs îles d'origine dans des fûts de chêne blanc américain, avec la chaleur et de l'hydrométrie spécifique des Caraïbes. Ils sont ensuite assemblés en Charente sous l'oeil attentif du maître de chai. Ils y reposent plusieurs mois dans des fûts ayant contenu du… cognac. La boucle est alors bouclée.

Rhum Triple cask Saison, Tessendier, de 52 à 69,90€

Coffret Le jardin des saveurs Bonne maman

Cerise à la fleur d'hibiscus, abricot à la lavande… Vos papilles seront surprises par les associations de ce coffret de 6 confitures et infusions, proposées par Bonne maman. Un instant de calme et de douceur à partager en famille.

Coffret de 6 confitures et d'infusion Le jardin des saveurs, Bonne maman, 19,90 €

Kit Mio Spritz

Mionetto lance un kit destiné à concocter de délicieux spritz pour le printemps. Il se compose notamment de deux bouteilles de prosecco de 75 cl, dont une rosée, d'une bouteille de Mionetto Aperitivo et d'un sac à dos isotherme pour transporter le tout. A vous les soirées pleine de fraîcheur entre amis.

Kit Mio spritz de l'été, 64 €, disponible sur mondovino.com

Machine à café Siemens eq900 Plus

Voici une machine à café-broyeur très complète, et très onéreuse, soyons honnête. Ce modèle EQ900 Plus de Siemens est entièrement automatique, doté d'un écran tactile, et il est même capable de s'adapter au grain de café fourni grâce au procédé "beanIdent System". Si vous êtes nombreux à la maison, pas de souci, car la machine est capable de conserver en mémoire dix profils distincts.

Machine à café EQ900 Plus, Siemens, 2.000 € environ

Vin blanc bio Mouton Cadet

La maison Mouton Cadet propose un vin blanc bio pour le printemps 2024, dans sa collection Fresh. Baptisée Nathan, du prénom de l'arrière-petit-fils du baron Philippe de Rotschild, il met en valeur le Sauvignon Blanc, cépage emblématique du bordelais, et se distingue par sa fraîcheur et des notes d'agrumes très appréciables.

Vin blanc Mouton cadet bio X Nathan 2023, 12,90 €

Tasses à capuccino Le Creuset

Le Creuset, marque prestigieuse de l'art de vivre à la française, propose une collection baptisée Petits Fours. Parmi les différentes pièces proposées pour le printemps, on aime beaucoup ces 4 petits mugs en céramique (200 ml chacun), aux couleurs joliment dégradées.

Set de 4 tasses à capuccino collection Petits fours, Le Creuset, 60 €

Rhum Don Papa Baroko

Pour 2024, le rhum philippin Don Papa débarque avec une édition limitée de la variété Baroko, particulièrement appréciée pour sa richesse et sa douceur incomparables. Entièrement élaboré au sein de la distillerie Bago, vieilli dans des fûts de chêne américains, il offre un bel équilibre d'arômes de miel, vanille et fruits confits.

Coffret Harvest Rhum Baroko, Don Papa, 39,90 €

Linge de maison La Cornue

Le plaisir se déroule également en cuisine. La maison haut-de-gamme La Cornue propose de multiples accessoires, dont ce set de linge de maison pour faire sensation derrière les fourneaux, ou même devant le barbecue. Il comprend un tablier équipé de liens en cuir, une double manique, un torchon en coton peigné et un essuie main en nid d’abeille.

Linge de maison Carbone et bleu, La Cornue, 164 €

Champagne Moët & Chandon édition spéciale

Pour cette année olympique, rien de tel qu'un hommage tricolore, avec cette édition spéciale du champagne Moët & Chandon Impérial. Benoît Gouez, Chef de Cave Moët & Chandon, a élaboré cette prestigieuse cuvée, qui se distingue par son fruité, son palais savoureux et sa maturité élégante. A consommer avec modération, bien sûr.

Champagne édition limitée Moët Impérial, disponible chez Monoprix et sur Clos19, 44 €

Plancha premium 76 cm Weber

Spécialiste des barbecues, Weber propose désormais une large gamme de planchas, idéales pour recevoir quand les beaux jours arrivent. Capables d'atteindre 260°C, elles saisissent tous les ingrédients, de la viande aux petits légumes en passant par les fruits de mer. Trois formats existent (43 cm de large, 56 cm et 76 cm), en fonction de vos besoins et de vos envies. La plus large est livrée avec un chariot de transport et dispose d'un affichage digital.

Gamme de planchas premium, Weber, à partir de 399 €

Huile d'olive Château Calissane

Situé à Lançon-Provence, Château Calissanne a conçu une collection d'huiles d'olive «fière de ses couleurs».

Baptisée Cocorico, elle comprend trois références d'huile ainsi qu'un rosé. Avec ses packagings originaux, c'est une bonne idée cadeau pour les gourmets.

Huile d'olive fruité vert & fruité vert intense, Château Calissanne,19,90 €

Whisky Glenmorangie 18 ans

Ce whisky Glenmorangie Infinita s'offre un nouveau design pour 2024, avec une boîte bleu vif du plus bel effet. Mais la recette de ce Single malt écossais haut de gamme n'a pas changé pour autant. Le whisky a vieilli pendant 15 ans en fûts de bourbon puis 3 années de plus en fûts de Sherry Oloroso, ce qui lui offre un luxe d'arômes, où l'on devine des agrumes et le parfum de fleurs. Une très belle bouteille, à la fois complexe et équilibrée.

Whisky The Infinita 18 ans, Glenmorangie, 150 €

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération