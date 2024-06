Paris : un nouveau food court géant s’installe aux Invalides

Le Coca-Cola Food Fest a ouvert ses portes dans l’Aérogare des Invalides à Paris. Un food court éphémère sur près de 1.000 m2 qui propose des spécialités du monde entier.

En plein centre de Paris. Coca-Cola Food Fest a choisi l’emblématique Aérogare des Invalides pour sa première édition. Ce food court est ouvert tout l’été. Sur 1.000 m2 plusieurs stands proposent des petits plats issus de la culture street food du monde entier. C’est l’ancien chef étoilé du Saint-James, Julien Dumas, qui a été recruté pour chapeauter l’offre gustative.

Il s’est entouré de huit chefs qui amènent avec eux leur cuisine et leur histoire. Turquie, Philippines, Mexique, Vietnam… Ils ont pensé des petits plats faciles à déguster et préparés à base de produits frais. On y trouvera notamment le French burger avec effiloché de bœuf et brie de Meaux, un pide au maquereau et à l’aneth ou encore une brochette de boeuf picanha au manioc.

Il faut compter entre 14 et 20 euros pour la formule un plat et un soft et 20 à 30 euros pour la formule avec dessert. Les plus gourmets se tourneront vers le stand de la star des pâtisseries Claire Heitzler (supplément de 2 euros). Elle y présente ses spécialités comme le fraisier ou l’avellana à la noisette.

Le Coca-Cola Food Fest sera aussi un lieu festif avec dj sets le soir. L’ensemble des matchs de l’Euro y seront retransmis et ensuite les grandes épreuves des JO. Les organisateurs s’attendent à 2.500 personnes par jour.

Coca-Cola food fest, 2, rue Esnault-Pelterie, Paris 7e. Tous les jours, de 11h à minuit, jusqu’au 8 septembre.