Rappel de produits : attention, ces fromages contaminés ne doivent pas être consommés

Le gouvernement a indiqué le rappel de plusieurs fromages crottins de Chavignol issus d’un lot contaminé. Les consommateurs sont priés de renvoyer les produits et pourront bénéficier d’un remboursement. Ils sont également invités à consulter un médecin.

Attention alerte rappel. Des lots de fromages crottins de Chavignol sont rappelés depuis ce vendredi 28 juin. Les différents lots concernés sont contaminés par une bactérie E.Coli, indique le site du gouvernement Rappel Conso sur lequel il est possible d'accéder à la liste des produits.

Les fromages en question se présentent par portions de 60g labellisés AOP et sont commercialisés dans les magasins des chaînes Monoprix Gourmet, E.Leclerc, Intermarché et Franprix. Le gouvernement précise que les différents lots ont été mis sur le marché à partir du 21 mai dernier. Les fromages contaminés sont tous issus du lot 123-01.

Une bactérie dangereuse

l’Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) aussi appelé E.Coli est une bactérie dangereuse pour l’homme. Elle peut engendrer des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements parfois accompagnés de fièvre plusieurs semaines après contamination, indique le rappel. Dans 5 à 8% des cas, la contamination peut engendrer des complications rénales sévères, particulièrement chez les enfants.

Le rappel invite les consommateurs des lots de fromage à consulter un médecin dans les plus brefs délais en lui spécifiant le lieu et la date de l’achat du produit. Après 15 jours sans symptômes, le consommateur peut arrêter de s'inquiéter. La procédure de rappel prendra fin à la mi-juillet et permettra aux acheteurs de bénéficier d’un remboursement après retour du produit.