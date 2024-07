Nutella «vegan» : recette, disponibilité, emballage... Tout savoir sur cette nouvelle pâte à tartiner

Ferrero a confirmé l’arrivée d’une version vegan du Nutella, qui sera commercialisée à partir de l’automne 2024 en Italie. Aucune date pour la France n’a encore été dévoilée.

Une feuille verte et la mention «Plant Based» à la place du verre de lait. Ferrero s'adapte aux nouvelles exigences du marché en lançant ce Nutella vegan. Après les glaces au Nutella, la marque célèbre son 60e anniversaire avec cette nouvelle version de pâte à tartiner. Selon Il Fatto Alimentare, un journal italien spécialisé, le produit sera disponible en autonme dans la grande distribution d'Italie. Mais l'arrivé en France est encore inconnue.

Le brevet a été déposé en décembre 2023 auprès de l'Office des brevets (Uibm) du ministère du Commerce et du Made in Italy, et il semble que Ferrero ait obtenu le feu vert pour la commercialisation. Ce tout nouveau produit sera appelé «Nutella Plant Based» («Nutella à base de plantes»).

...Leute, es könnte passieren Nutella wird es in vegan zum Test vermutlich in Italien geben und wenn es erfolgreich ist, kommt es auch nach Deutschland! #vegan #govegan #veganfood pic.twitter.com/J2cG4gvwb4 — Blondes Gift Ⓥ (@_Blondes_Gift_) January 15, 2024

Dans la recette originale du Nutella, 91,3% des ingrédients sont d'origine végétale, et les 8,7% restants, constitués de lait écrémé en poudre, seront remplacés. Étant donné que la part de lait dans la préparation est très faible, il a été assuré que le goût sera probablement très similaire à l'originale.

Pour rappel, un pot de 400 g contient majoritairement du sucre (200g), de huile de palme (80 ml), des noisettes (52g), du cacao (29g) et du lait écrémé en poudre (26g). S'ajoute à la formule quelques émulsifiants : lécithines de soja et arôme vanilline.

On ne sait toujours pas quel ingrédient végétal remplacera le lait utilisé dans la version traditionnelle. Il est possible que ce soit le lait de soja en poudre. En tout cas, cette nouvelle version, certifiée «Vegan», fera certainement le bonheur des végétaliens et des intolérants au lactose.