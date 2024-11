Beaujolais nouveau 2024 : ces 5 choses à savoir absolument

Comme chaque année, le beaujolais nouveau arrive le troisième jeudi du mois de novembre, soit ce jeudi 21 novembre. Toujours à la mode, cette fête est une bonne occasion pour se retrouver entre amis. Voici 5 choses à savoir sur le beaujolais nouveau 2024.

Un vin très fruité

Il est difficile de faire des généralités tant le vin diffère d’un producteur à l’autre. Mais chaque année, le fruit et la fraîcheur caractérise l'ensemble des cuvées de beaujolais nouveau. Cela tient avant tout au cépage à partir duquel est fait le vin : le gamay. Mais c'est aussi le fait de la vinification qui est courte et qui permet de conserver le côté fruité du raison. D'après Jean-Marc Lafont, président d’Inter Beaujolais, «rarement un millésime aura demandé de la part des vignerons autant d’attention».

Le Japon en raffole

Les Japonais sont de grands amateurs de beaujolais nouveaux. En 2023, ils en ont importé 2,2 millions de bouteilles. Dans ce pays, tout ce qui est nouveau a beaucoup d'importance. En revanche, compte tenu de son prix sur place, c’est presque un produit de luxe.

Il existe du beaujolais nouveau rosé

Les premières cuvées médiatisées de beaujolais et beaujolais-villages nouveaux rosés, élaborées à base de gamay, ont été commercialisées au Japon en 2006. En France, on en voit dans les rayons depuis 2007. Leur production est encore confidentielle mais de millésime en millésime, ils deviennent de plus en plus nombreux (actuellement 2% du volume global).

le beaujolais nouveau se boit toute l'année

On peut tout à fait consommer du beaujolais nouveau à d'autres moments de l'année. Comme c'est un vin léger, il s'accorde très bien avec des huîtres par exemple d'après le syndicat de la profession. Ce dernier recommande même de l'oublier quelques années en cave pour être agréablement surpris.

Des millions de bouteilles vont se vendre

Les producteurs de beaujolais nouveaux s’attendent à vendre des millions de bouteilles. En 2023, 15 millions de bouteilles ont été vendues en France et à l'étranger. Cela représente près de 30% de la production totale du vignoble du Beaujolais.

