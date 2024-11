Noël 2024 : voici les 5 meilleures bûches à déguster

La bûche est le moment gourmand sans doute le plus attendu des fêtes de Noël. Chaque année les grandes maisons se mobilisent pour présenter des créations aussi belles que bonnes. En voici une sélection.

Lenôtre

Véritable prouesse technique, la bûche signature Lenôtre réaliser par le chef pâtissier Etienne Leroy épouse la forme d’une couronne de Noël et impressionne par la minutie des détails des éléments végétaux. Sous son glaçage parfait, elle cache une ganache chocolat au confit d'agrumes avec une crème infusée à la feuille de lime (combava).

Gemmes Lenôtre, bûche signature, 8 personnes 190 €

Café de la paix

Difficile de résister à cet ourson. Cette très jolie bûche est proposée par le célèbre Café de la Paix. Elle est réalisée en chocolat au lait et chocolat Blond Dulcey. Elle contient une mousse à la vanille bio de Madagascar avec un insert de biscuit à la vanille pour un jeu de textures. Et le petit ours se déguste aussi : il cache des billes craquantes aux trois chocolats (dulcey, noir, blanc).

Café de la Paix, 6 à 8 personnes, 85 €

Pierre Hermé MANQUE VISUEL

Cette magnifique bûche est le fruit de la collaboration entre Pierre Hermé et le dessinateur Dimitri Rybaltchenko. Ce dernier a puisé son inspiration dans les cristaux. Elle devient pâtisserie d’art sous la main de Pierre Hermé avec un biscuit aux éclats d’amandes grillées, une pâte d’amande parfumée à la fleur d’oranger, un compote d’orange et un croustillant amlou, cette spécialité berbère addictive.

Fragment bûche signature, Pierre Hermé, 12 personnes, 130 €

Cédric Grolet

Le célèbre chef pâtissier Cédric Grolet maîtrise l’art de la bûche de Noël. En marge de ses créations de haute pâtisserie pour le Meurice, il propose aussi des créations au tarif plus accessible dans sa boutique avec de l’Opéra à Paris. C’est le cas pour cette délicieuse bûche fleur vanille avec croustillant praliné vanille, dacquoise vanille, crémeux vanille. Elle risque de partir très vite.

Bûche fleur vanille, Cédric Grolet, à partir de 50 € (existe en chocolat, noisette, pistache)

©calvin_courjon



Nina Métayer

Le superbe sapin de Nina Métayer se mange de la tête au pied. Cette impressionnante bûche signature a été pensée comme une pièce montée. Poire caramélisée, citron noir séché, amandes, sucre moscovado… Chaque ingrédient est savamment sélectionné et sourcé à l’image de son inséparable beurre de Charentes-Poitou.

Sapin à partager, Nina Métayer, 12 personnes, 150 € (précommande recommandée)