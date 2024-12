Noël 2024 : voici les 10 meilleurs champagnes à déguster pour les fêtes

Il s'en vend près de 300 millions de bouteilles dans le monde chaque année dont un tiers en France. La cote de popularité du champagne est toujours au beau fixe. Ce vin d'exception accompagne les repas de fêtes. C'est la touche de luxe qui marque les grandes occasions. Voici une sélection de cuvées qui feront leur petit effet.

Maison Henriot

Ce blanc de blancs (100% cépage chardonnay) a été conçu à partir de vignes de la côte des blancs mais aussi une parcelle située sur la commune de Chouilly. C’est de ce terroir que viendraient les notes exotiques qu’on perçoit au nez. La bouche est ronde et se caractérise par une belle fraicheur. Un champagne ciselé.

L’Inattendue 2018, Maison Henriot, 110 €

Jacquart

Cette coopérative basée à Reims s’est imposée comme spécialiste du chardonnay. Bel exemple ici avec un cette cuvée monocépage millésimée 2016 qui présente les marqueurs attendus d’un blanc de blancs, à commencer par la fraîcheur.

Blanc de Blancs 2016, Jacquart, 68 €

Telmont

C’est le champagne officiel du festival de Cannes. La jeune maison Telmont a, depuis son lancement, mis en avant son engagement en faveur du développement durable. C’est le cas avec cette cuvée Réserve de la terre, 100% bio. Et elle ne manque pas de caractère. Sans doute en raison de sa dominante pinot meunier.

Réserve de la Terre, Telmont, 71,50 €

Alfred Gratien

Pour célébrer ses 160 ans, la maison Alfred Gratien a conçu une cuvée très spéciale. Un brut millésimé 2008, une année marquée par la qualité de ses raisins. Fruits frais, notes briochées, c’est un vin structuré qui offre un beau moment de dégustation.

Brut Millésimé 2008, Alfred Gratien, 160 €

Gosset

Ce champagne brut de la maison Gosset ne déçoit pas. D’assemblage classique, il offre une belle tension en bouche et ses arômes évoluent à mesure qu’il se réchauffe. Une cuvée idéale pour ouvrir un apéritif de repas de fête.

Grande réserve, Gosset, 53 €

Nicolas Feuillate x Mika

On connait son talent pour la musique et maintenant son goût pour le champagne. L’artiste Mika a conçu le packaging d’une cuvée en édition limitée Nicolas Feuillate. Dans un style très psyché, il livre sa vision du plus célèbre des vins pétillants.

Réserve Exclusive Brut x Mika, Nicolas Feuillate, 38,5 €

Vranken

Avec ses flacons emblématiques qui font leur effet, la cuvée diamant est la gamme star de Vranken. Elle se décline dans un 100% chardonnay très floral aux subtiles notes d’agrumes. Idéal pour un réveillon tout en élégance.

Diamant brut blanc de blancs, Vranken, 79 €

Taittinger

Cette belle maison française a tiré de l’année 2016, à la météo capricieuse, une belle cuvée. Composée de chardonnay et de pinot noir, elle présente un nez sur les fleurs. En bouche, il est droit, sur la fraîcheur et se termine sur de légers amers. On le sert pour ouvrir un dîner à l’appéritif. Les audacieux l’associeront à un plat de poisson.

Brut millésimé 2016, Taittinger, 65 €

Thienot

Un vin puissant. Composé quasiment exclusivement à base de pinot noir, ce champagne à la robe dorée a du corps. Mais aussi de l’élégance avec ses notes de fruits sec et se persistance en bouche.

Cuvée Garance 2012, Thienot, 105 €

Moët & Chandon

Le Moët Impérial est la cuvée de base de la maison Moët & Chandon du groupe LVMH. Elle présente un assemblage très équilibré entre les trois cépages chardonnay, pinot noir et pinot meunier. Ce qui en fait une cuvée qui ne déçoit pas. Elle répond à tout ce qu’on attendu d’un champagne.

Moët Impérial, 42 €