Rappel de produit : attention, ce bloc de foie gras est rappelé dans toute la France pour soupçons de listeria

Un rappel de produits a été émis ce vendredi 13 décembre concernant des blocs de foie gras de la marque Delpeyrat. Ces derniers présentent des risques pour la santé du fait d’une potentielle contamination à la listeria.

Un risque sérieux. Le site gouvernemental Rappel Conso a publié ce vendredi un rappel de produits concernant des blocs de foie gras pouvant présenter un risque pour la santé.

Le foie gras en question serait contaminé par la bactérie listeria monocytogenes, responsable de la listériose, «une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines».

Les produits concernés ont été vendus le 12 décembre 2024 et concerne le lot

FR 40-281-001-CE de bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest en emballage sous-vide de 540 grammes et consommable jusqu’au 16 mars 2025.

Rappel Conso appelle les acheteurs à «ne plus consommer, ne plus utiliser le produit et à le rapporter au point de vente». De plus, «les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.»