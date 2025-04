Fête de Pâques : explosion de charrette, cerf-volant... Voici 5 traditions méconnues à travers le monde

Ce dimanche, la fête de Pâques aura lieu. Cette fête chrétienne et culturelle, commémorant la résurrection de Jésus d'entre les morts, est célébrée partout dans le monde. Comme ces traditions pascales varient selon les cultures, en voici 5, instaurées dans le monde, mais méconnues en France.

L'explosion de la charrette à florence

Tradition née il y a plus de 300 ans, «l'explosion de la charrette» a lieu tous les ans à Florence, en Toscane (Italie), au moment de Pâques. Haute de plus de 9 mètres, la charrette est tirée par deux boeufs blancs dans la ville, de la Via II Prato à la célèbre Piazza Duomo, où elle est garée entre la cathédrale et le baptistère.

Vers 11 heures, l'archevêque de Florence se tient devant l'autel et allume une fusée en forme de colombe, symbole du Saint-Esprit. Cette fusée est tirée vers le char, provoquant l'explosion du feu d'artifice situé au sommet. Cette tradition, appelée Scoppio del Carro, est suivie d'un défilé en costumes médiévaux.

Le cerf-volant des bermudes

Le petit archipel situé dans l'océan Atlantique, connu pour ses plages de sable rose, possède une tradition spéciale, lors du Vendredi saint précédant Pâques. En effet, depuis des décennies, les Bermudiens se rassemblent pour faire voler des cerfs-volants.

Les habitants, de tout âge, fabriquent leur propre cerf-volant, à l'aide de bâtons en bois et à partir de motifs géométriques traditionnels, très colorés. Les cerfs-volants bermudiens seraient très performants en vol, détenant des records du monde d'altitude et de durée de vol.

des Peintures contre du chocolat

En Suède et en Finlande, la créativité est célébrée lors de Pâques. En effet, le jeudi précédant la fête chrétienne, les enfants vont de porte en porte échanger des peintures et des dessins contre des œufs en chocolat et des bonbons, portant des foulards colorés, des joues rouges et des bouquets de brindilles de saule décorées de plumes.

Cette tradition provient d'une légende selon laquelle les sorcières suédoises se rendaient à Blakulla (une île légendaire) avant Pâques pour festoyer avec le Diable. Pour empêcher le retour des sorcières, les Suédois allument de grands feux de joie le dimanche de Pâques. Cette tradition est également célébrée en Finlande. Il s'agit donc d'une tradition nordique.

Pain pascal en bulgarie

Pâques est l'une des fêtes culturelles et religieuses les plus importantes en Bulgarie, pays orthodoxe à grande majorité (76% de la population). Elle commence le dimanche des Rameaux, avant la semaine sainte. Les habitants en profitent pour peindre des œufs en rouge vif et faire du «kozunak», une brioche sucrée également préparée dans d'autres pays d'Europe de l'Est.

Le «crack porte-bonheur» bulgare est une tradition unique où les gens se relaient pour frapper leurs œufs contre ceux des autres. On dit même qu'ils se les jettent les uns aux autres. La personne qui obtient le dernier œuf intact est censée avoir une année porte-bonheur. Dans une autre tradition, la femme la plus âgée de la famille frotte le visage des enfants avec le premier œuf rouge qu'elle a peint. Cela symbolise son souhait de santé et de force pour eux.

Batailles d'eau en hongrie et Pologne

En Hongrie et en Pologne, Pâques, qui marque l'arrivée des beaux jours, est aussi célébrée d'une manière particulière. En Hongrie, les jeunes hommes s'amusent à asperger la tête des filles de parfum ou d'eau parfumée et à leur demander un baiser. On pense que l'eau a des vertus purificatrices, cicatrisantes et fécondantes.

En Pologne, une fête similaire est célébré sous le nom de «Smigus Dyngus» (lundi mouillé) depuis des siècles. Traditionnellement, il s'agissait surtout des jeunes célibataires en quête de filles à marier mais, dorénavant, tout le monde se joint à la fête. Une autre tradition consiste à organiser de grands feux de joie en famille et entre amis. Ce vieux rituel païen est censé apporter des champs fertiles et une protection contre la maladie à tous ceux que la lumière du feu touche.