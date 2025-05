Matcha : pourquoi vous pourriez bientôt ne plus pouvoir en consommer en France ?

La boisson tendance de ces derniers mois pourrait bien s’effacer. Le matcha, cette fine poudre de thé vert omniprésente sur les réseaux sociaux, voit son industrie se resserrer au Japon.

La demande mondiale de matcha a plus que triplé depuis près d'un an. Les grandes entreprises japonaises de thé de Kyoto, Ippodo et Marukyu Koyamaen, avaient déjà annoncé des restrictions d'achat sur la «poudre verte».

Touristes et consommateurs locaux avaient déjà constaté une pénurie dans de nombreux magasins pour certains produits de ces entreprises. Car la demande internationale a totalement bouleversé l'industrie de ce produit. Le matcha est devenu un véritable phénomène, ultra tendance sur les réseaux sociaux.

Un usage quotidien problématique

Initialement, le matcha est consommé au Japon lors des cérémonies du thé. Désormais, son usage est quotidien dans de nombreux pays, augmentant considérablement sa consommation. La première récolte de matcha est d'autant plus plébiscitée en raison de sa rareté. Mais toutes les variétés sont désormais très demandées.

L'entreprise Kametani Tea, basée dans la préfecture de Nara, a vu sa production augmenter de 10 % par an depuis 2019. L'exploitant s'approvisionne en «tencha» (feuilles de thé en vrac) issues des deuxième et troisième récoltes avant de les revendre à l'international. Dans le même sens, la plus grande entreprise de thé du Japon, Ito En, estime que la consommation de matcha a «atteint un niveau record l'année dernière».

Un produit intéressant pour la santé

La pandémie de Covid-19 a été un précurseur de l'intérêt pour la santé et le bien-être. C'est aussi l'un des facteurs de la montée en puissance du matcha dans l'industrie des boissons. La petite poudre de thé vert est réputée pour ses bienfaits, notamment grâce à sa forte teneur en antioxydants et à ses effets stimulants.

Grâce à cela, le pays a produit 4.176 tonnes de matcha en 2023, soit presque trois fois plus qu'en 2010, où seulement 1.471 tonnes étaient fabriquées, selon le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche japonais. À cela s’ajoute une exportation grandissante, puisque depuis 2020, plus de la moitié de la production de matcha est distribuée dans le monde.

Un dur labeur de fabrication

La production de cette poudre n'est pourtant pas des plus simples. Il serait facile de penser qu'il suffit d'augmenter les plantations de théiers. Malheureusement, la fabrication de cette poudre est délicate et fastidieuse.

Après la récolte des feuilles de tencha, il faut les broyer pour obtenir la poudre finale. Pour débuter, il faut pas moins de cinq ans avant qu’un théier arrive à maturité. Même si les agriculteurs lançaient une plantation de grande envergure, il faudrait tout de même attendre, et la pénurie ne pourrait pas être résorbée immédiatement.

S'ajoutent à cela les machines qui broient les feuilles de thé. La cofondatrice de l'Association mondiale du thé japonais, Simona Suzuki, s'est confiée au média japonais The Japan Times : «Pour produire une grande quantité de matcha de cérémonie, il faut de nombreuses meules en pierre». En moyenne, une heure de broyage permet d’obtenir 40 grammes de matcha.

Mais le premier obstacle au développement de la production de matcha reste les cultivateurs. Le ministère de l'Agriculture recensait 12.353 exploitants en 2020, contre plus de 53.000 en 2000. D’autant plus que la moyenne d’âge reste très élevée, et que la relève générationnelle se fait très rarement dans les domaines agricoles.